«Всё кончено, Одиннадцать»: тизер финала четвёртого сезона «Очень странных дел»

Netflix показал тизер двух оставшихся эпизодов четвёртого сезона «Очень странных дел». В них героям предстоит сразиться с Векной, могущественного злодея с Изнанки.
Эпизоды отделили от первых серий из-за хронометража: восьмой идёт час и двадцать пять минут, а девятый — два с половиной часа.
Релиз — 1 июля.
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Первые семь эпизодов получились нестабильными.
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