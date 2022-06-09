«Всё кончено, Одиннадцать»: тизер финала четвёртого сезона «Очень странных дел»

Netflix показал тизер двух оставшихся эпизодов четвёртого сезона «Очень странных дел». В них героям предстоит сразиться с Векной, могущественного злодея с Изнанки.

Эпизоды отделили от первых серий из-за хронометража: восьмой идёт час и двадцать пять минут, а девятый — два с половиной часа.

Релиз — 1 июля.