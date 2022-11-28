Видео: главные настольные новинки осени 2022 года

Наши друзья из Hobby Wolrd опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев вкратце рассказал о главных новинках осени 2022 года.
В подборку попали «Рик и Морти: Близкие риконтакты риковой степени», «История рыцаря», «Войны Черной розы», «Берсерк. Герои. Возвращение древних» и не только.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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