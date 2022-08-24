Видео: клип на песню «Дагон» группы «Король и Шут» от нейросети

В сети появился клип на песню «Дагон» группы «Король и Шут», сгенерированный нейросетью.
Нейросети Midjourney «скормили» переведённые на английский строчки песни. Например, строку «Каждый день в умах росло необузданное зло» алгоритм представил в виде группы мрачных злых силуэтов. А иллюстрация к строке «Снова в голове появился странный шум» достойна занять место в книгах Лавкрафта — в ней тоже показаны силуэты на фоне искажённого неба.
Получившиеся картинки автор смонтировал уже вручную.
В комментариях пользователи отметили, что получилось очень атмосферно. И теперь просят сгенерировать, например, «Проклятый старый дом».
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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