Видео: клип на песню «Дагон» группы «Король и Шут» от нейросети

В сети появился клип на песню «Дагон» группы «Король и Шут», сгенерированный нейросетью.

Нейросети Midjourney «скормили» переведённые на английский строчки песни. Например, строку «Каждый день в умах росло необузданное зло» алгоритм представил в виде группы мрачных злых силуэтов. А иллюстрация к строке «Снова в голове появился странный шум» достойна занять место в книгах Лавкрафта — в ней тоже показаны силуэты на фоне искажённого неба.

Получившиеся картинки автор смонтировал уже вручную.

В комментариях пользователи отметили, что получилось очень атмосферно. И теперь просят сгенерировать, например, «Проклятый старый дом».