Видео: Юэна Макгрегора заменили на Алека Гиннеса в «Оби-Ване Кеноби»

Автор YouTube-канала stryder HD заменил в «Звездных войнах: Оби-Ван Кеноби» лицо Юэна Макгрегора на Алека Гиннеса с помощью технологии Deepfake.
Последний, напомним, сыграл постаревшего джедая в «Эпизоде IV: Новая надежда» — ему тогда было 63 года.
Как отметили фанаты в комментариях под видео, «дипфейк» еще раз подтвердил, что Юэн Макгрегор идеально подошел на роль Оби-Вана Кеноби, так как разницы между двумя версиями героя не много.
Сериал начался 27 мая, а его финал состоится 22 июня. Шоу, правда, получило смешанные отзывы.
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