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    «Винни-Пух: Кровь и мед» получит третью часть

    28 марта 2024
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    28.03.2024
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    «Винни-Пух: Кровь и мед» получит третью часть

    Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд объявил, что «Винни-Пух: Кровь и мед» получит третью часть.

    Для продолжения выделят больший бюджет, как это было в случае со вторым фильмом.

    Также в фильме появятся новые персонажи, среди которых Кролик, Слонопотам , Бука и Бяка.

    Оригинальный фильм не понравился критикам, но он хорошо показал себя в прокате. Лента заработала 5,2 миллиона долларов при бюджете в 50 тысяч.

    Премьера второй части состоялась 26 марта. Ее журналисты встретили гораздо теплее.

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     Дмитрий Кинский |  18.03.2024 |  799

    Ждем (?) в 2025 году.

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