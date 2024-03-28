Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд объявил, что «Винни-Пух: Кровь и мед» получит третью часть.
Для продолжения выделят больший бюджет, как это было в случае со вторым фильмом.
Также в фильме появятся новые персонажи, среди которых Кролик, Слонопотам , Бука и Бяка.
Оригинальный фильм не понравился критикам, но он хорошо показал себя в прокате. Лента заработала 5,2 миллиона долларов при бюджете в 50 тысяч.
Премьера второй части состоялась 26 марта. Ее журналисты встретили гораздо теплее.
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Дмитрий Кинский | 18.03.2024 | 799
Ждем (?) в 2025 году.
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