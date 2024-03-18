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    Авторы «Винни-Пуха: Кровь и мед» выпустят хоррор-кроссовер в духе «Мстителей»

    18 марта 2024
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    18.03.2024
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    Создатели бюджетного хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» анонсировали фильм-кроссовер в духе «Мстителей» под названием «Вселенная Пуха: Монстры, общий сбор» (или Poohniverse: Monsters Assemble).

    В фильме объединятся такие монстры, как Винни-Пух собственной персоной, Бэмби, Пиноккио, Питер Пэн, Безумный шляпник, Спящая красавица и не только.

    Некоторые из этих персонажей вскоре появятся в грядущих сольных фильмах: «Бэмби: Расплата», «Питере Пэне: Кошмар в Нетландии», «Пиноккио: Развязный» и сиквеле «Крови и меда». Последний выйдет в США уже 26 марта, кстати.

    Премьера этой амбициозной картины состоится в 2025 году.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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