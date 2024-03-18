Авторы «Винни-Пуха: Кровь и мед» выпустят хоррор-кроссовер в духе «Мстителей»

Создатели бюджетного хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» анонсировали фильм-кроссовер в духе «Мстителей» под названием «Вселенная Пуха: Монстры, общий сбор» (или Poohniverse: Monsters Assemble).

В фильме объединятся такие монстры, как Винни-Пух собственной персоной, Бэмби, Пиноккио, Питер Пэн, Безумный шляпник, Спящая красавица и не только.

Некоторые из этих персонажей вскоре появятся в грядущих сольных фильмах: «Бэмби: Расплата», «Питере Пэне: Кошмар в Нетландии», «Пиноккио: Развязный» и сиквеле «Крови и меда». Последний выйдет в США уже 26 марта, кстати.

Премьера этой амбициозной картины состоится в 2025 году.