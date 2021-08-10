Внезапная находка: уникальная экзопланета, на которой воды больше, чем на Земле

Космический экзопланетный телескоп «Хеопс» (Cheops — CHaracterising ExOPlanets Satellite) случайно заснял необычную планету, похожих на которую ученые пока не находили. Станция зарегистрировала этот уникальный объект в процессе поиска двух экзопланет в одной из относительно недалеких звездных систем.

Планету назвали Nu2 Lupi d, она расположена в 50 световых годах от Земли в созвездии Волк и вращается вокруг звезды Nu2 Lupi. Размер планеты составляет примерно 2,5 земных, а масса почти в 9 раз превосходит массу нашей Голубой точки. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Более того, ученые применили измерения к архивным данным из других обсерваторий и численные модели для описания плотности и состава планеты ее соседей. Они обнаружили, что внутри планета каменистая. Но на ней гораздо больше воды, чем на Земле. Тем не менее вода на Nu2 Lupi d не в жидком состоянии, а скорее всего либо в форме горячего пара, либо льда.

Телескоп «Хеопс» также обнаружил еще две планеты в системе Nu2 Lupi – b и c, соответственно. Ученые считают, что ни одна из трех планет, вероятнее всего, непригодна для жизни. Период обращения планет системы Nu2 Lupi составляет 12, 28 и 107 дней вокруг своей звезды.

Ученые также отмечают, что из-за относительно длительного периода обращения, количество звездного излучения, достигающего планеты, относительно низкое по сравнению со многими другими открытыми экзопланетами. Чем меньше излучения планета получает, тем меньше она изменяется со временем. Таким образом, планета с длительным периодом обращения могла сохранить больше информации о своем происхождении.

На данный момент астрономы смогли обнаружить совсем немного подобных планет, вращающихся вокруг тусклых звезд. Из-за того, что до Земли доходит очень мало света таких светил, ученым очень трудно их изучать. Но в данном случае материнская звезда достаточно яркая, что сильно упрощает исследования. Ученые считают, что этот факт делает Nu2 Lupi d заветной целью для будущего изучения.