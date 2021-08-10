    3
    Новости

    Внезапная находка: уникальная экзопланета, на которой воды больше, чем на Земле

    10 августа 2021
    10.08.2021
    333
    1 минута на чтение
    Внезапная находка: уникальная экзопланета, на которой воды больше, чем на Земле 1

    Космический экзопланетный телескоп «Хеопс» (Cheops — CHaracterising ExOPlanets Satellite) случайно заснял необычную планету, похожих на которую ученые пока не находили. Станция зарегистрировала этот уникальный объект в процессе поиска двух экзопланет в одной из относительно недалеких звездных систем.

    Планету назвали Nu2 Lupi d, она расположена в 50 световых годах от Земли в созвездии Волк и вращается вокруг звезды Nu2 Lupi. Размер планеты составляет примерно 2,5 земных, а масса почти в 9 раз превосходит массу нашей Голубой точки. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

    Более того, ученые применили измерения к архивным данным из других обсерваторий и численные модели для описания плотности и состава планеты ее соседей. Они обнаружили, что внутри планета каменистая. Но на ней гораздо больше воды, чем на Земле. Тем не менее вода на Nu2 Lupi d не в жидком состоянии, а скорее всего либо в форме горячего пара, либо льда.

    Телескоп «Хеопс» также обнаружил еще две планеты в системе Nu2 Lupi – b и c, соответственно. Ученые считают, что ни одна из трех планет, вероятнее всего, непригодна для жизни. Период обращения планет системы Nu2 Lupi составляет 12, 28 и 107 дней вокруг своей звезды.

    Внезапная находка: уникальная экзопланета, на которой воды больше, чем на Земле

    Ученые также отмечают, что из-за относительно длительного периода обращения, количество звездного излучения, достигающего планеты, относительно низкое по сравнению со многими другими открытыми экзопланетами. Чем меньше излучения планета получает, тем меньше она изменяется со временем. Таким образом, планета с длительным периодом обращения могла сохранить больше информации о своем происхождении.

    На данный момент астрономы смогли обнаружить совсем немного подобных планет, вращающихся вокруг тусклых звезд. Из-за того, что до Земли доходит очень мало света таких светил, ученым очень трудно их изучать. Но в данном случае материнская звезда достаточно яркая, что сильно упрощает исследования. Ученые считают, что этот факт делает Nu2 Lupi d заветной целью для будущего изучения.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Переводчик и журналист, мастер прожигать время за чтением книг. Люблю физику, твердую научную фантастику и комиксы.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Новый вишневый вкус»: мистика о грязных тайнах Голливуда 1
    0
    3969
    Сериал «Новый вишневый вкус»: мистика о грязных тайнах Голливуда

    Тут много психоделии, секса, насилия, некромантии… и котят. Котята особенно страшные.

    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: а нельзя было сразу сделать так?
    0
    60176
    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: а нельзя было сразу сделать так?

    Что получится, если режиссёру «Стражей галактики» доверить снимать перезапуск «Отряда самоубийц», ни в чём его не ограничивая?

    Видео: BadComeadian, ANOIR и другие блогеры сыграли в «Зомбицид»
    0
    128916
    Видео: BadComedian, ANOIR и другие блогеры сыграли в «Зомбицид»

    Это вторая редакция настольной игры.

    Мультфильм «Виво»: путешествие Чебурашки в Америку 3
    0
    71548
    Мультфильм «Виво»: путешествие Чебурашки в Америку

    Рассказываем про анимационный мюзикл от знаменитого Лина-Мануэля Миранды.

    Читаем рассказ: Клиффорд Саймак «У меня нет головы, мои глаза висят в воздухе»
    0
    118371
    Читаем рассказ: Клиффорд Саймак «У меня нет головы, мои глаза висят в воздухе»

    Он был человеком, но это уже дело прошлое. Теперь у него ни головы, ни рук, и глаза на стебельках покачиваются над пробуждающимся туловищем.

    Черновик 860
    0
    179980
    Что посмотреть в кино в августе 2021? Песни, страсти и кровища

    Джеймс Ганн спасает вселенную DC, Райан Рейнольдс покоряет виртуальный мир, Адам Драйвер поёт и делает куннилингус.

    Обсуждаем переводы «Гарри Поттера» в 28 выпуске подкаста 1
    0
    498560
    Обсуждаем переводы «Гарри Поттера» в 28-м выпуске подкаста

    Споры о переводах «Гарри Поттера» на русский язык не утихают. После стольких лет? Всегда!

    Генри Лайон Олди «Золотой лук. Книга 2. Всё бывает». Возвращение в мифологическую Элладу
    0
    245469
    Генри Лайон Олди «Золотой лук. Книга 2. Всё бывает». Возвращение в мифологическую Элладу

    Окончание легенды о Беллерофонте, Химере, Пегасе и о том, что их всех связывает

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить