Во Франции выйдут новые «Три мушкетёра». В главных ролях Ева Грин и Венсан Кассель

Французский журнал Premier опубликовал первые новости по новой адаптации «Трёх мушкетёров» от французских кинематографистов.
Картина выйдет в двух частях: «Три мушкетёра: д’Артаньян» и «Три мушкетёра: Миледи». Её начали снимать в 2020-м, во время коронавирусной пандемии.
Издание выпустило две обложки, по одной на фильм. Обложки заодно раскрывают исполнителей главных ролей:
- д’Артаньян — Франсуа Сивиль («Зов волка», «Париж. Город мёртвых»)
- Атос — Венсан Кассель («Мир Дикого запада», «Под водой»)
- Арамис — Ромен Дюрис («Наши сражения», «Все деньги мира»)
- Портос — Пио Мармай («Несчастье родиться», «Наше будущее»)
- Ева Грин — Миледи («Город грехов», «Страшные сказки»)
Фильмы снимались во Франции на французском языке. Создатели отдавали предпочтение практическим эффектам и декорациям.
В прокат первую часть планируют выпустить в апреле 2023-го, а вторую — в декабре.
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