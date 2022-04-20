Во Франции выйдут новые «Три мушкетёра». В главных ролях Ева Грин и Венсан Кассель

Французский журнал Premier опубликовал первые новости по новой адаптации «Трёх мушкетёров» от французских кинематографистов.

Картина выйдет в двух частях: «Три мушкетёра: д’Артаньян» и «Три мушкетёра: Миледи». Её начали снимать в 2020-м, во время коронавирусной пандемии.

Издание выпустило две обложки, по одной на фильм. Обложки заодно раскрывают исполнителей главных ролей:

д’Артаньян — Франсуа Сивиль («Зов волка», «Париж. Город мёртвых»)

Атос — Венсан Кассель («Мир Дикого запада», «Под водой»)

Арамис — Ромен Дюрис («Наши сражения», «Все деньги мира»)

Портос — Пио Мармай («Несчастье родиться», «Наше будущее»)

Ева Грин — Миледи («Город грехов», «Страшные сказки»)

Фильмы снимались во Франции на французском языке. Создатели отдавали предпочтение практическим эффектам и декорациям.

В прокат первую часть планируют выпустить в апреле 2023-го, а вторую — в декабре.