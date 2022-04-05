Во втором эпизоде «Оби-Вана Кеноби» будет сцена после титров

Портал Making Star Wars со ссылкой на свои источники рассказал, что Disney решила выпустить сразу несколько эпизодов «Звездных войн: Оби-Ван Кеноби» отчасти из-за того, что во второй серии будет сцена после титров.
|
Осторожно, спойлеры!
В конце второго эпизода Оби-Ван Кеноби встретится с десятилетней Леей Органой, из-за чего возникнет возмущение в Силе. Следом зрителям покажут, как Энакин Скайуокер пробуждается в своей бакта-камере. Полноправным участником сюжета Дарт Вейдер станет в третьей серии.
Премьера «Оби-Вана Кеноби» состоится 27 мая.
Читайте также
Надежда во тьме. Что показали в тизере «Оби-Вана Кеноби»?
Илья Глазков | 11.03.2022
Подробный разбор первого трейлера нового сериала по «Звёздных войнам»: герои, локации и отсылки!
Изначально «Оби-Ван Кеноби» был куда мрачнее
Дмитрий Кинский | 11.03.2022
Но авторы хотели рассказать обнадеживающую историю.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Захват движенийДайте уже Серкису «Оскар»!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.