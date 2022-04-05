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    Новости

    Во втором эпизоде «Оби-Вана Кеноби» будет сцена после титров

    5 апреля 2022
    05.04.2022
    1122
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    Во втором эпизода «Оби-Вана: Кеноби» будет сцена после титров

    Портал Making Star Wars со ссылкой на свои источники рассказал, что Disney решила выпустить сразу несколько эпизодов «Звездных войн: Оби-Ван Кеноби» отчасти из-за того, что во второй серии будет сцена после титров.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    В конце второго эпизода Оби-Ван Кеноби встретится с десятилетней Леей Органой, из-за чего возникнет возмущение в Силе. Следом зрителям покажут, как Энакин Скайуокер пробуждается в своей бакта-камере. Полноправным участником сюжета Дарт Вейдер станет в третьей серии.

    Премьера «Оби-Вана Кеноби» состоится 27 мая.

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