Во втором эпизоде «Оби-Вана Кеноби» будет сцена после титров

Портал Making Star Wars со ссылкой на свои источники рассказал, что Disney решила выпустить сразу несколько эпизодов «Звездных войн: Оби-Ван Кеноби» отчасти из-за того, что во второй серии будет сцена после титров.

Осторожно, спойлеры!

В конце второго эпизода Оби-Ван Кеноби встретится с десятилетней Леей Органой, из-за чего возникнет возмущение в Силе. Следом зрителям покажут, как Энакин Скайуокер пробуждается в своей бакта-камере. Полноправным участником сюжета Дарт Вейдер станет в третьей серии.

Премьера «Оби-Вана Кеноби» состоится 27 мая.