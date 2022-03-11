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    Новости

    Изначально «Оби-Ван Кеноби» был куда мрачнее

    11 марта 2022
    11.03.2022
    1444
    0 минут на чтение
    Изначально «Оби-Ван Кеноби» был куда мрачнее 1

    Продюсер «Звездных войн» Кэтлин Кэннеди рассказала, что Lucasfilm пришлось остановить производство «Оби-Вана Кеноби» из-за слишком мрачного сценария.

    Действие сериала развернется между событиями «Мести ситхов» и «Новой надежды», когда мастер-джедай скрылся на Татуине, чтобы присматривать за Люком Скайуокером.

    В конечном счете мы хотим рассказать обнадеживающую историю. И это сложно в случае с персонажем вроде Оби-Вана, который пережил события «Мести ситхов». Это довольно мрачный период времени. Не получится просто взмахнуть волшебной палочкой и получить историю, отражающую нужные чувства.

    По словам сценаристов, оригинальная история не растерялась полностью, но в нее внесли существенные изменения и добавили несколько важных элементов.

    Сам Юэн Макгрегор описывает своего персонажа в сериале так:

    Когда мы в последний раз видели Оби-Вана в приквелах, он был очень эмоционален, в нем горела страсть. Когда мы видели его в «Новой надежде», он познал дзен. <…> В сериале Оби-Ван потерян. Он сломлен после того, что случилось с Орденом джедаев и Энакином, который перешел на темную сторону. Он чувствуют огромную ответственность и вину за это.

    Премьера «Оби-Вана Кеноби» состоится 25 мая.

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