Изначально «Оби-Ван Кеноби» был куда мрачнее

Продюсер «Звездных войн» Кэтлин Кэннеди рассказала, что Lucasfilm пришлось остановить производство «Оби-Вана Кеноби» из-за слишком мрачного сценария.

Действие сериала развернется между событиями «Мести ситхов» и «Новой надежды», когда мастер-джедай скрылся на Татуине, чтобы присматривать за Люком Скайуокером.

В конечном счете мы хотим рассказать обнадеживающую историю. И это сложно в случае с персонажем вроде Оби-Вана, который пережил события «Мести ситхов». Это довольно мрачный период времени. Не получится просто взмахнуть волшебной палочкой и получить историю, отражающую нужные чувства.

По словам сценаристов, оригинальная история не растерялась полностью, но в нее внесли существенные изменения и добавили несколько важных элементов.

Сам Юэн Макгрегор описывает своего персонажа в сериале так:

Когда мы в последний раз видели Оби-Вана в приквелах, он был очень эмоционален, в нем горела страсть. Когда мы видели его в «Новой надежде», он познал дзен. <…> В сериале Оби-Ван потерян. Он сломлен после того, что случилось с Орденом джедаев и Энакином, который перешел на темную сторону. Он чувствуют огромную ответственность и вину за это.

Премьера «Оби-Вана Кеноби» состоится 25 мая.