Во втором сезоне «Благих знамений» не будет Бога и Сатаны

По данным Deadline, Фрэнсис Макдорманд и Бенедикт Камбербэтч, которые озвучили Бога и Сатану в «Благих знамениях», не появятся во втором сезоне.

Также к актерскому составу присоединились:

Тим Дауни («Приключения Паддингтона»);

Энди Ошо («Я могу уничтожить тебя»);

Шан Филлипс («Вальмон»);

Алекс Нортон («Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»;

Комик Пит Фирман.

Помимо Майкла Шина и Дэвида Теннанта к своим ролям вернутся Стив Пембертон, Марк Гэтисс, Рис Шерсмит, Ниам Уолш и Дерек Джейкоби.