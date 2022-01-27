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    Новости

    Во втором сезоне «Благих знамений» не будет Бога и Сатаны

    27 января 2022
    27.01.2022
    1083
    0 минут на чтение
    Во втором сезоне «Благих знамений

    По данным Deadline, Фрэнсис Макдорманд и Бенедикт Камбербэтч, которые озвучили Бога и Сатану в «Благих знамениях», не появятся во втором сезоне.

    Также к актерскому составу присоединились:

    • Тим Дауни  («Приключения Паддингтона»);
    • Энди Ошо  («Я могу уничтожить тебя»);
    • Шан Филлипс («Вальмон»);
    • Алекс Нортон («Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»;
    • Комик Пит Фирман.
    Помимо Майкла Шина и Дэвида Теннанта к своим ролям вернутся Стив Пембертон, Марк Гэтисс, Рис Шерсмит, Ниам Уолш и Дерек Джейкоби.

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