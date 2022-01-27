Во втором сезоне «Благих знамений» не будет Бога и Сатаны

По данным Deadline, Фрэнсис Макдорманд и Бенедикт Камбербэтч, которые озвучили Бога и Сатану в «Благих знамениях», не появятся во втором сезоне.
Также к актерскому составу присоединились:
- Тим Дауни («Приключения Паддингтона»);
- Энди Ошо («Я могу уничтожить тебя»);
- Шан Филлипс («Вальмон»);
- Алекс Нортон («Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»;
- Комик Пит Фирман.
Помимо Майкла Шина и Дэвида Теннанта к своим ролям вернутся Стив Пембертон, Марк Гэтисс, Рис Шерсмит, Ниам Уолш и Дерек Джейкоби.
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Кот-император | 11.01.2022
Нил Гейман позвал для их написания других сценаристов.
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