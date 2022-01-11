Во втором сезоне «Благих знамений» выйдут три исторических мини-эпизода

Нил Гейман у себя в блоге поделился небольшими подробностями о втором сезоне «Благих знамений». Писатель и сценарист рассказал, что у него была идея показать несколько сюжетов, которые начинались и заканчивались бы в рамках большого сюжета. И в этих сюжетах он хотел больше копнуть в исторические периоды.

Так получились три мини-эпизода. Гейман позвал трёх гостевых сценаристов, которые специально написали эти эпизоды.

Действие первого мини-эпизода развернётся в библейские времена. Его сценарист и актёр Джон Финнемор. Он занимался радиосериалами Cabin Pressure, John Finnemore’s Souvenir Programme и John Finnemore’s Double Acts.

Второй мини-эпизод покажет героев в викторианском Эдинбурге. Над ним работала писательница и начинающая сценаристка Кэт Кларк. Она пишет в жанре подростковой фантастики.

Третий мини-эпизод охватит события Второй мировой. В частности, покажет тяжёлые времена «Лондонского блица» — бомбардировки Великобритании авиацией гитлеровской Германии. Над его сценарием работали сценаристы и актёры Энди Найман и Джереми Дайсон, известные по фильму «Истории призраков» с Мартином Фриманом.

Второй сезон «Благих знамений» всё ещё в работе — команда только вернулась к съёмкам после перерыва, завершить планируют лишь в марте, так что ждать стоит не раньше осени или зимы.