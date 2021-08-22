«Войны брони» от Marvel обзавелись шоураннером и сценаристом 

Deadline сообщает, что Marvel Studios наняли Яссера Лестера, известного по «Черному понедельнику», для написания сценария сериала «Войны брони» в киновселенной Marvel. В шоу Дон Чидл вернется к роли Воителя. Лестер уже работал вместе с Чидлом — это был сериал «Чёрный понедельник», в котором Яссер Лестер был одним из главных сценаристов и сопродюсером.

Сюжет будет завязан на некоем злодее, в чьих руках оказались технологии Тони Старка.

Шоу находится на ранней стадии разработки, поэтому производство стартует не раньше следующего года. На данный момент у проекта ещё нет режиссёрской команды.

Премьеру можно ожидать в 2023 на Disney+.