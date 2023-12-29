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    «Волшебный участок» продлили на второй сезон

    29 декабря 2023
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    29.12.2023
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    Онлайн-кинотеатр Okko объявил, что фантастический сериал «Волшебный участок» получит второй сезон.

    Режиссер Степан Гордеев признался, что ему сразу же понравился сценарий шоу. По его словам, для него было настоящим вызовом сделать красочную сказку с большим количеством компьютерной графики.

    В центре сюжета бывший полицейский Леха, который устроился в участок, который занимается поимкой сказочных преступников вроде Змея Горыныча или Баби Яги.

    Главную роль в шоу исполнил Николай Наумов («Реальные пацаны»). Также в сериале снялись Филипп Янковский, Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Илья Соболев и не только.

    Даты выхода второго сезона пока нет.

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    Редактор
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