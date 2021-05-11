«Воображение разыгралось?» — трейлер сериала «История Лизи» по роману Стивена Кинга

Apple опубликовала трейлер мини-сериала под названием «История Лизи», снятого по мотивам одноименного романа Стивена Кинга.
По сюжету вдова знаменитого писателя пытается смириться со смертью своего мужа. Вот только сделать это непросто с учетом досаждающих фанатов творца и преследующих ее сверхъестественных сил.
В главных ролях Джулианна Мур («Ганнибал»), Клайв Оуэн («Король Артур»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка») и Джоан Аллен (трилогия фильмов о Борне).
Сценарий написал сам Стивен Кинг, а постановщиком выступил Пабло Ларраин, наиболее известный по фильмам «Неруда» и «Джеки».
Первый и второй эпизоды «Истории Лизи» выйдут 4 июня в Apple TV+. Остальные шесть серий будут показывать на еженедельной основе.
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