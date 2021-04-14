Первые кадры сериала «История Лизи» по роману Стивена Кинга — с Джулианной Мур в главной роли

Издание Vanity Fair представило первые кадры мистического романтического триллера «История Лизи» — сериала по одноимённому роману Стивена Кинга. Главные роли в проекте исполнили Джулианна Мур и Клайв Оуэн («Дитя человеческое», «Город грехов»).

Сценарий всех восьми эпизодов написал сам Стивен Кинг, постановщиком выступил Пабло Ларраин («Джеки»), а продюсером — Джей Джей Абрамс вместе со своей студией Bad Robot.

Роман вышел в 2006 году. Главная героиня — Лизи Лэндон, вдова известного писателя Скотта Лэндона. С тех пор как её муж погиб, жизнь Лизи превратилась в кошмар. Агенты писателя преследуют женщину, пытаясь получить права на книги, а её сестра Аманда сходит с ума. Но самое главное, что при жизни Скотт нашёл проход в некое параллельное измерение, в котором черпал вдохновение. Об этой тайне знала только Лизи.

Шоу стартует на сервисе Apple TV+ 4 июня.

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