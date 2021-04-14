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    Новости

    Первые кадры сериала «История Лизи» по роману Стивена Кинга — с Джулианной Мур в главной роли

    14 апреля 2021
    Кот-император
    14.04.2021
    451
    0 минут на чтение
    Первые кадры сериала «История Лизи» по роману Стивена Кинга — с Джулианной Мур в главной роли

    Издание Vanity Fair представило первые кадры мистического романтического триллера «История Лизи» — сериала по одноимённому роману Стивена Кинга. Главные роли в проекте исполнили Джулианна Мур и Клайв Оуэн («Дитя человеческое», «Город грехов»).

    Сценарий всех восьми эпизодов написал сам Стивен Кинг, постановщиком выступил Пабло Ларраин («Джеки»), а продюсером — Джей Джей Абрамс вместе со своей студией Bad Robot.

    Роман вышел в 2006 году. Главная героиня — Лизи Лэндон, вдова известного писателя Скотта Лэндона. С тех пор как её муж погиб, жизнь Лизи превратилась в кошмар. Агенты писателя преследуют женщину, пытаясь получить права на книги, а её сестра Аманда сходит с ума. Но самое главное, что при жизни Скотт нашёл проход в некое параллельное измерение, в котором черпал вдохновение. Об этой тайне знала только Лизи.

    Шоу стартует на сервисе Apple TV+ 4 июня.

    Кадры

    Первые кадры сериала «История Лизи» по роману Стивена Кинга — с Джулианной Мур в главной роли 4 Первые кадры сериала «История Лизи» по роману Стивена Кинга — с Джулианной Мур в главной роли 3 Первые кадры сериала «История Лизи» по роману Стивена Кинга — с Джулианной Мур в главной роли 2 Первые кадры сериала «История Лизи» по роману Стивена Кинга — с Джулианной Мур в главной роли 1

     

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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