Воры, подземелья и драконы в трейлере фильма Dungeons & Dragons

Paramount представила второй трейлер Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves — фэнтезийного фильма, вдохновлённого мирами D&D. На этот раз нам показали больше экшена, объяснили завязку сюжета и даже продемонстрировали ещё несколько шуток.
По сюжету группа авантюристов по незнанию помогают злодеям — могущественным и опасным Красным магам — украсть древний артефакт. Это ставит под угрозу весь мир, так что герои отправляются разбираться с неприятностями.
Главные роли в фильме исполнили Крис Пайн, Мишель Родригес, София Лиллис, Реге-Жан Пейдж, Джастис Смит и Хью Грант.
А постановщиками выступили Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн, приложившие руку к «Ночным играм» и «Несносным боссам».
В кинотеатрах картина выйдет 31 марта.
Читайте также
В фильме по Dungeons & Dragons будут медвесыч, тифлинг и Невервинтер. А что ещё показали?
Действие картины развернётся в знаменитых Забытых Королевствах, родине Дриззта До’Урдена и Эльминстра.
Paramount заказала «живой» сериал по Dungeons & Dragons
Первую серию напишет и поставит Роусон Маршалл Тёрбер («Красное уведомление», «Небоскрёб»).
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Знание — сила!Пора всей научной кинофантастике собраться в команду и убить всю антинаучную.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.