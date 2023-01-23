Воры, подземелья и драконы в трейлере фильма Dungeons & Dragons

Paramount представила второй трейлер Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves — фэнтезийного фильма, вдохновлённого мирами D&D. На этот раз нам показали больше экшена, объяснили завязку сюжета и даже продемонстрировали ещё несколько шуток.

По сюжету группа авантюристов по незнанию помогают злодеям — могущественным и опасным Красным магам — украсть древний артефакт. Это ставит под угрозу весь мир, так что герои отправляются разбираться с неприятностями.

Главные роли в фильме исполнили Крис Пайн, Мишель Родригес, София Лиллис, Реге-Жан Пейдж, Джастис Смит и Хью Грант.

А постановщиками выступили Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн, приложившие руку к «Ночным играм» и «Несносным боссам».

В кинотеатрах картина выйдет 31 марта.