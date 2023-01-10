Paramount заказала «живой» сериал по Dungeons & Dragons

Paramount всё же дала добро на производство сериала по Dungeons & Dragons. Это будет «живая» адаптация, а не анимация. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Подробностей пока не очень много. Производством займутся eOne и Paramount Pictures, а первый эпизод напишет и поставит мастер боевиков Роусон Маршалл Тёрбер («Красное уведомление», «Небоскрёб»). А выйдет сериал на Parmount+.

Неизвестно, будет ли сюжет связан с грядущим фильмом по Dungeons & Dragons — при том, что его производством занимаются те же компании.

Сейчас за Тёрбером закреплено несколько проектов — он занимается сиквелами «Красного уведомления» и фильмом по мультсериалу «Вольтрон» для Amazon.