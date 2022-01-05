Восьмая сверхцель крауд-кампании МирФ разблокирована!

Новогодние чудеса продолжаются! Несмотря на интоксикацию салатами и головную боль от фейерверков, вы продолжаете поддерживать нас на крауд-кампании. Вашими стараниями была разблокирована восьмая сверхцель — и теперь мы выпустим спецвыпуски 2022 года на 16 страниц толще!

Огромное спасибо!

На очереди девятая сверхцель: при взятии планки в 6 000 000 ₽ подписчики бесплатно получат русское издание комикса Ника Абадзиса «Лайка». Выглядит он вот так: