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    Новости | О нас

    Восьмая сверхцель крауд-кампании МирФ разблокирована!

    5 января 2022
    05.01.2022
    380
    0 минут на чтение
    Стартовала подписка на «Мир фантастики» в 2022-м

    Новогодние чудеса продолжаются! Несмотря на интоксикацию салатами и головную боль от фейерверков, вы продолжаете поддерживать нас на крауд-кампании. Вашими стараниями была разблокирована восьмая сверхцель — и теперь мы выпустим спецвыпуски 2022 года на 16 страниц толще!

    Огромное спасибо!

    На очереди девятая сверхцель: при взятии планки в 6 000 000 ₽ подписчики бесплатно получат русское издание комикса Ника Абадзиса «Лайка». Выглядит он вот так:

    Восьмая сверхцель крауд-кампании МирФ разблокирована!
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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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