Восьмая сверхцель крауд-кампании МирФ разблокирована!

Новогодние чудеса продолжаются! Несмотря на интоксикацию салатами и головную боль от фейерверков, вы продолжаете поддерживать нас на крауд-кампании. Вашими стараниями была разблокирована восьмая сверхцель — и теперь мы выпустим спецвыпуски 2022 года на 16 страниц толще!
Огромное спасибо!
На очереди девятая сверхцель: при взятии планки в 6 000 000 ₽ подписчики бесплатно получат русское издание комикса Ника Абадзиса «Лайка». Выглядит он вот так:
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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