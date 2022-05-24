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    «Все боги умрут»: второй трейлер «Тор: Любовь и гром»

    24 мая 2022
    24.05.2022
    753
    1 минута на чтение

    Marvel выпустила второй трейлер супергеройского боевика «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити.

    Ролик больше внимания уделяет Джейн Фостер, которая стала новой владелицей Мьёльнира. А ещё в кадре наконец-то появляется антагонист фильма — Горр Убийца богов в исполнении Кристиана Бэйла.

    В фильме также появятся Тесса Томпсон в роли Валькирии, а также команда Стражей Галактики (но у них, похоже, свои дела). Судя по намёкам, к роли короля гномов Эйтри вернётся Питер Динклейдж.

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    «Все боги умрут»: второй трейлер «Тор: Любовь и гром»

    Прокат в мире намечен на 8 июля.

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