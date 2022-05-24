«Все боги умрут»: второй трейлер «Тор: Любовь и гром»

Marvel выпустила второй трейлер супергеройского боевика «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити.
Ролик больше внимания уделяет Джейн Фостер, которая стала новой владелицей Мьёльнира. А ещё в кадре наконец-то появляется антагонист фильма — Горр Убийца богов в исполнении Кристиана Бэйла.
В фильме также появятся Тесса Томпсон в роли Валькирии, а также команда Стражей Галактики (но у них, похоже, свои дела). Судя по намёкам, к роли короля гномов Эйтри вернётся Питер Динклейдж.
Постер
Прокат в мире намечен на 8 июля.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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