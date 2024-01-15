    Новости

    Все победители премии Critics Choice Awards. «Оппенгеймер» опять доминирует!

    15 января 2024
    Фото аватара
    15.01.2024
    209
    0 минут на чтение
    Все победители премии Critics Choice Awards. «Оппенгеймер» опять доминирует!

    В ночь с 14 на 15 января прошла церемония вручения 29 по счету ежегодной премии Critics Choice Awards.

    Абсолютным победителем оказался «Оппенгеймер», который забрал восемь наград. Картина Кристофера Нолана победила в том числе в главной номинации.

    Также отличилась «Барби» Греты Гервиг, победившая в других номинациях, среди которых «Лучшая комедия».

    Что касается анимационных проектов, то лучшим мультфильмом стал «Человек-паук: Паутина вселенных», а мультсериалом — «Скотт Пилигрим жмет на газ».

    Все победители среди фильмов:

    • Лучший фильм: «Оппенгеймер»;
    • Лучший иностранный фильм: «Анатомия падения»;
    • Лучшая комедия: «Барби»
    • Лучший мультфильм: «Человек-паук: Паутина вселенных»;
    • Лучший режиссер: Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);
    • Лучшая мужская роль: Пол Джаматти («Оставленные»);
    • Лучшая женская роль: Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
    • Лучший актер второго плана: Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»);
    • Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);
    • Лучший каст: «Оппенгеймер»;
    • Лучший оригинальный сценарий: «Барби»;
    • Лучший адаптированный сценарий: «Американское чтиво»;
    • Лучшие визуальные эффекты: «Оппенгеймер»;
    • Лучший монтаж: Дженнифер Лейм («Оппенгеймер»);
    • Лучшая песня: I’m Just Ken («Барби»);
    • Лучший саундтрек: «Оппенгеймер».

    Все победители среди сериалов:

    • Лучший драматический сериал: «Наследники»;
    • Лучший комедийный сериал: «Медведь»;
    • Лучший иностранный сериал: «Люпен»;
    • Лучший мини-сериал: «Грызня»;
    • Лучший анимационный сериал: «Скотт Пилигрим жмет на газ»;
    • Лучший актер в драматическом сериале: Киран Калкин («Наследники»);
    • Лучшая актриса в драматическом сериале: Сара Снук («Наследники»);
    • Лучший актер в мини-сериале: Стивен Ян («Грызня»);
    • Лучшая актриса в мини-сериале: Али Вонг («Грызня»);
    • Лучший актер в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт («Медведь»);
    • Лучшая актриса в комедийном сериале: Айо Эдебири («Медведь»).
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Лучшие игры 2023 года, часть 1. 25 хороших игр 25
    0
    7815
    Лучшие игры 2023 года. Часть 1: 25 хороших игр

    Нот грейт, нот террибл.

    Черновик 1066
    0
    14741
    Гай Гэвриел Кей «Все моря мира»

    Историческая фантазия о поиске себя

    Художница Сандара Танг: 6
    0
    66783
    Художница Сандара Танг: драконы, единороги и ещё немного драконов

    Сингапурская художница — о любви к крылатым ящерам, важности обучения и оптимизме

    Читаем отрывок из нового романа Роберта Сойера «Оппенгеймер. Альтернатива» 1
    0
    72081
    Читаем отрывок из нового романа Роберта Сойера «Оппенгеймер. Альтернатива»

    Глава, в которой мы узнаём о любовной жизни Оппенгеймера, а сам Оппи знакомится с Джин Тэтлок

    Как изучали Титан. Метановые реки и космический ветер на спутнике Сатурна
    0
    113338
    Как изучали Титан. Метановые реки и космический ветер на спутнике Сатурна

    Поиск жизни в полутора миллиардах километров от Солнца

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 13 (2023). Лучшие фантастические книги XXI века 2
    0
    264915
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 13 (2023). Лучшие фантастические книги XXI века

    Держим руку на пульсе фантастики.

    Лучшие мультсериалы 2023 года: фантастика, фэнтези и экранизации комиксов 5
    0
    243510
    Лучшие мультсериалы 2023 года: фантастика, фэнтези и экранизации комиксов

    Новая инкарнация «Времени приключений», новое творение Тартаковски, странная история Скотта Пилигрима и, конечно, уникальный сериал с потрясающей новой вселенной.

    Брендон Сандерсон «Вы — чародей: Пособие по выживанию в средневековой Англии». Тяжкая жизнь плута
    0
    258829
    Брендон Сандерсон «Вы — чародей: Пособие по выживанию в средневековой Англии». Тяжкая жизнь плута

    Увлекательная авантюра в классическом стиле

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить