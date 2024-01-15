Все победители премии Critics Choice Awards. «Оппенгеймер» опять доминирует!

В ночь с 14 на 15 января прошла церемония вручения 29 по счету ежегодной премии Critics Choice Awards.
Абсолютным победителем оказался «Оппенгеймер», который забрал восемь наград. Картина Кристофера Нолана победила в том числе в главной номинации.
Также отличилась «Барби» Греты Гервиг, победившая в других номинациях, среди которых «Лучшая комедия».
Что касается анимационных проектов, то лучшим мультфильмом стал «Человек-паук: Паутина вселенных», а мультсериалом — «Скотт Пилигрим жмет на газ».
Все победители среди фильмов:
- Лучший фильм: «Оппенгеймер»;
- Лучший иностранный фильм: «Анатомия падения»;
- Лучшая комедия: «Барби»
- Лучший мультфильм: «Человек-паук: Паутина вселенных»;
- Лучший режиссер: Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);
- Лучшая мужская роль: Пол Джаматти («Оставленные»);
- Лучшая женская роль: Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
- Лучший актер второго плана: Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»);
- Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);
- Лучший каст: «Оппенгеймер»;
- Лучший оригинальный сценарий: «Барби»;
- Лучший адаптированный сценарий: «Американское чтиво»;
- Лучшие визуальные эффекты: «Оппенгеймер»;
- Лучший монтаж: Дженнифер Лейм («Оппенгеймер»);
- Лучшая песня: I’m Just Ken («Барби»);
- Лучший саундтрек: «Оппенгеймер».
Все победители среди сериалов:
- Лучший драматический сериал: «Наследники»;
- Лучший комедийный сериал: «Медведь»;
- Лучший иностранный сериал: «Люпен»;
- Лучший мини-сериал: «Грызня»;
- Лучший анимационный сериал: «Скотт Пилигрим жмет на газ»;
- Лучший актер в драматическом сериале: Киран Калкин («Наследники»);
- Лучшая актриса в драматическом сериале: Сара Снук («Наследники»);
- Лучший актер в мини-сериале: Стивен Ян («Грызня»);
- Лучшая актриса в мини-сериале: Али Вонг («Грызня»);
- Лучший актер в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт («Медведь»);
- Лучшая актриса в комедийном сериале: Айо Эдебири («Медведь»).
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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