Все победители премии Critics Choice Awards. «Оппенгеймер» опять доминирует!

В ночь с 14 на 15 января прошла церемония вручения 29 по счету ежегодной премии Critics Choice Awards.

Абсолютным победителем оказался «Оппенгеймер», который забрал восемь наград. Картина Кристофера Нолана победила в том числе в главной номинации.

Также отличилась «Барби» Греты Гервиг, победившая в других номинациях, среди которых «Лучшая комедия».

Что касается анимационных проектов, то лучшим мультфильмом стал «Человек-паук: Паутина вселенных», а мультсериалом — «Скотт Пилигрим жмет на газ».

Все победители среди фильмов:

Лучший фильм: «Оппенгеймер»;

Лучший иностранный фильм: «Анатомия падения»;

Лучшая комедия: «Барби»

Лучший мультфильм: «Человек-паук: Паутина вселенных»;

Лучший режиссер: Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);

Лучшая мужская роль: Пол Джаматти («Оставленные»);

Лучшая женская роль: Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Лучший актер второго плана: Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»);

Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»);

Лучший каст: «Оппенгеймер»;

Лучший оригинальный сценарий: «Барби»;

Лучший адаптированный сценарий: «Американское чтиво»;

Лучшие визуальные эффекты: «Оппенгеймер»;

Лучший монтаж: Дженнифер Лейм («Оппенгеймер»);

Лучшая песня: I’m Just Ken («Барби»);

Лучший саундтрек: «Оппенгеймер».

Все победители среди сериалов: