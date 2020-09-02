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    Второй сезон «Мандалорца» стартует 30 октября

    2 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    02.09.2020
    3047
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    Disney без лишних слов объявила в твиттере, что премьера второго сезона «Мандалорца» состоится 30 октября в онлайн-кинотеатре компании.

    Скорее всего, в ближайшее время нам покажут дебютный трейлер продолжения сериала.

    Во втором сезоне должны появиться многие известные персонажи, среди которых Асока Тано в исполнении Розарио Доусон, Бо-Катан, Боба Фетт и другие.

    Также прежде стало известно, что постановкой боевых сцен в сериале теперь занимается режиссер «Эвакуации» Сэм Харгрейв.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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