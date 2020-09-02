Второй сезон «Мандалорца» стартует 30 октября

Disney без лишних слов объявила в твиттере, что премьера второго сезона «Мандалорца» состоится 30 октября в онлайн-кинотеатре компании.

Скорее всего, в ближайшее время нам покажут дебютный трейлер продолжения сериала.

Во втором сезоне должны появиться многие известные персонажи, среди которых Асока Тано в исполнении Розарио Доусон, Бо-Катан, Боба Фетт и другие.

Также прежде стало известно, что постановкой боевых сцен в сериале теперь занимается режиссер «Эвакуации» Сэм Харгрейв.