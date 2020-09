Второй сезон «Мандалорца» стартует 30 октября

Disney без лишних слов объявила в твиттере, что премьера второго сезона «Мандалорца» состоится 30 октября в онлайн-кинотеатре компании.

Скорее всего, в ближайшее время нам покажут дебютный трейлер продолжения сериала.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/HFQSGipZAq

— Disney+ (@disneyplus) September 2, 2020