Выходцы из Naughty Dog, Infinity Ward и Sony Santa Monica основали новую студию

Группа ветеранов игровой индустрии, которые прежде работали в Naughty Dog, Infinity Ward, Sony Santa Monica, EA и Bungie, основали новую ААА-студию под названием That’s No Moon.

Разработчики уже получили 100 миллионов долларов от Crossfire Smilegate на производство своего дебютного проекта — сюжетно-приключенческой игры от третьего лица.

Творческим директором выступит Тейлор Куросаки, руководитель по дизайну повествования в Naughty Dog и Infinity Ward. А геймдиректором будет Джейкоб Минкофф, бывший ведущий дизайнер The Last of Us и геймдизайнер Call of Duty: Modern Warfare 2019 года.

Также в команду входят Майкл Мумбауэр из PlayStation, Тина Ковалевски из Sony Santa Monica, Ник Кононелос из EA, Барри Дженова из Bungie и Джордж Эллисон из PlayStation — все они занимали высокие должности.