Вышел финал первого сезона The Last of Us. Это самая короткая серия сезона

На HBO Max вышла девятая и финальная серия первого сезона постапокалиптической драмы по видеоигре The Last of Us. Эпизод под названием Look for the Light («Ищите свет») идёт 46 минут — это самый короткий среди эпизодов первого сезона.

Финал расскажет, как Джоэлу и Элли всё же удалось достичь базы «Светлячков» (они же «Цикады» в официальном переводе видеоигры). И о том, что случилось потом.

В серии появится актриса Эшли Джонсон, которая озвучила и сыграла Элли в оригинальной игре. В адаптации она воплотила мать Элли — героиня появится во флэшбеке.

Даты выхода второго сезона пока нет.

Кадры финального эпизода

Трейлер финала