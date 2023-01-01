Вышел финал первого сезона The Last of Us. Это самая короткая серия сезона

На HBO Max вышла девятая и финальная серия первого сезона постапокалиптической драмы по видеоигре The Last of Us. Эпизод под названием Look for the Light («Ищите свет») идёт 46 минут — это самый короткий среди эпизодов первого сезона.
Финал расскажет, как Джоэлу и Элли всё же удалось достичь базы «Светлячков» (они же «Цикады» в официальном переводе видеоигры). И о том, что случилось потом.
В серии появится актриса Эшли Джонсон, которая озвучила и сыграла Элли в оригинальной игре. В адаптации она воплотила мать Элли — героиня появится во флэшбеке.
Даты выхода второго сезона пока нет.
Кадры финального эпизода
Трейлер финала
Читайте также
Восьмую серию The Last of Us посмотрели 8,1 миллиона зрителей
Дмитрий Кинский | 07.03.2023
Это новый рекорд для сериала.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: СтереотипПроклятый Голливуд!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.