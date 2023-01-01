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    Вышел финал первого сезона The Last of Us. Это самая короткая серия сезона

    13 марта 2023
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    13.03.2023
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    На HBO Max вышла девятая и финальная серия первого сезона постапокалиптической драмы по видеоигре The Last of Us. Эпизод под названием  Look for the Light («Ищите свет») идёт 46 минут — это самый короткий среди эпизодов первого сезона.

    Финал расскажет, как Джоэлу и Элли всё же удалось достичь базы «Светлячков» (они же «Цикады» в официальном переводе видеоигры). И о том, что случилось потом.

    В серии появится актриса Эшли Джонсон, которая озвучила и сыграла Элли в оригинальной игре. В адаптации она воплотила мать Элли — героиня появится во флэшбеке.

    Даты выхода второго сезона пока нет.

    Кадры финального эпизода

    Вышел финал первого сезона The Last of Us. Это самая короткая серия сезона 1 Вышел финал первого сезона The Last of Us. Это самая короткая серия сезона 2 Вышел финал первого сезона The Last of Us. Это самая короткая серия сезона 3 Вышел финал первого сезона The Last of Us. Это самая короткая серия сезона 4 Вышел финал первого сезона The Last of Us. Это самая короткая серия сезона 5

    Трейлер финала

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     Дмитрий Кинский |  07.03.2023

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