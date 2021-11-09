Вышли два новых трейлера «Невероятных приключений ДжоДжо: Каменный океан»

Авторы «Невероятных приключений ДжоДжо» в рамках Netflix Festival Japan 2021 представили пару свежих трейлеров шестой части с подзаголовком «Каменный океан» (или Stone Ocean).

Вместе с этим стало известно, что 12 эпизодов выйдут в стриминговом сервисе 1 декабря.

Кэнъити Судзуки, работавший над первыми тремя частями, выступает главным режиссером. Также ему помогает Тосиюки Като, снявший четвертую часть. Масанори Сино, известный по «Пиратам «Черной лагуны»» и «Жизнь без оружия», отвечает за дизайн персонажей.

В центре сюжета будет Джолин, дочь Джотаро Куджо. Ее несправедливо обвиняют в убийстве и приговаривают к 15 годам тюрьмы. Но героине предстоит выбраться из заточения и сразиться с последователем Дио.