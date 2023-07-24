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    Вышло продолжение «Футурамы» после десятилетнего перерыва

    24 июля 2023
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    24.07.2023
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    После десятилетнего перерыва в эфир возвращается фантастическая комедия «Футурама» от Мэтта Грейнинга. Теперь выходить она будет на сервисе Hulu.

    Всего для нового восьмого сезона заказали двадцать эпизодов. Их разделят на две части, первые десять серий стартовали 24 июля. Выходить они будут по одной в неделю.

    К возрождению причастна целиком та же команда: Мэтт Грейнинг, Дэвид Сэмюэл и Кен Килер. Вернулся даже актёрский состав, включая и Джона Ди Маджио (голос Бендера), который сперва не хотел участвовать в перезапуске из-за низкого гонорара. Но в итоге боссы нашли нужные слова и, надо полагать, нужные купюры.

    Трейлер обещал шуточки про «Дюну», криптовалюты, эпидемию местного коронавируса и умные колонки. Теперь ждём новые эпизоды, чтобы всё увидеть самим.

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