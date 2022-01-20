XL Media планирует в 2022-м завершить издание легендарной манги «Акира»

Издательство XL Media радует хорошими новостями! В этом году команда планирует завершить мангу «Акира». Сейчас XL Media подготовило макеты трёх оставшихся томов и отправило их на согласование. Если не будет никаких задержек, то четвёртый, пятый и шестой тома выйдут в этом году. Они завершат историю Кацухиро Отомо.

Во вселенной «Акиры» Токио в 1988 году был уничтожен ядерным взрывом, после чего вспыхнула Третья мировая война. Действие манги происходит через 31 год после той катастрофы. Война закончена, на месте старой столицы построен новый город — Нео-Токио. Это огромный гнойник, сочащийся нищетой и преступностью, находящийся в шаге от революции, однако тоталитарное правительство пытается решить все проблемы исключительно силой.

Издательство выпускает книги в мягком переплете с суперобложкой, размер книг 18х26 см.

XL Media анонсировала издание «Акиры» в 2019-м (в этом году происходят события «Акиры»), но в тот год команда смогла выпустить только первый том. Второй и третий (с допечаткой первого) вышли в 2021-м.