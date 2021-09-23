«Я хочу обирать трупы и разорять могилы» — новый трейлер Diablo II: Resurrected

Blizzard представила финальный трейлер ремастера Diablo II с подзаголовком Resurrected с Уинстоном Дьюком из «Черной пантеры».

В ролике актер пришел на исповедь и рассказал, что хочет поддаться алчности, обрести несметные богатства и омыть себя кровью демонов. В ответ на это пастырь дает ему добро, дескать, обратить зло против зла — хорошее дело.

Игра выйдет уже сегодня на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S, Nintendo Switch и ПК.