«Я не против посмотреть еще час» — критики в восторге от сиквела «Дюны» Дени Вильнева

Критики поделились в соцсетях первыми впечатлениями от просмотра сиквела «Дюны» Дени Вильнева.
Если вы вдруг сомневались, то журналисты остались в неописуемом восторге от картины. Лента им понравилась даже больше, чем первая часть. Некоторые сравнивают ее с «Властелином колец: Две крепости» в плане экшена.
Фильм выйдет 1 марта.
Грегори Эллвуд, ThePlaylist:
Вторая «Дюна» чертовски впечатляет. Вильнев создал воистину визионерские моменты. <…> Очень трогательный финал. Немного длинный фильм? Да. Я забыл его на следующий день? Да. Тем не менее он многим понравится.
Хоай-Тран Буй, Slashfilm:
Сиквел «Дюны» — это триумф. Еще более масштабный, чем первая часть, но гораздо интимнее. Дени Вильневу удается превратить более отталкивающую вторую половину книги в захватывающую, насыщенную экшеном эпопею. Боевые сцены здесь уровня «Двух крепостей». Зендая — звезда.
Стивен Вайнтрауб, Collider:
Ни кого этим не удивлю, но мне понравилась «Дюна 2». Невероятное кино. Блестящий результат. Весь актерский состав великолепен. Мне разве что хотелось бы, чтобы фильм был длиннее. Без шуток. Фильм идет 2 часа 40 минут. Я не против посмотреть еще час.
Майк Райан:
Если после просмотра первой «Дюны» у меня были смешанные чувства, то сиквел феноменален. Это один из лучших научно-фантастических фильмов, что я видел. Теперь хочу покататься на песчаном черве.
Джаз Тангчай, Variety:
«Дюна 2» — масштабная эпопея. Это мастер-класс от киношников. Это выдающийся фильм Дени Вильнева. Он снял одну из лучших НФ-картин для будущих поколений.
Кэти Уолш, Tribune Content Agency:
«Господи, “Дюна 2” чертовски хороша». Это то, что я написала самому главному любителю франшизы в моей жизни — моему отцу. Я в восторге от фильма. Он даже лучше первой части.
Брэндон Дэвис, ComicBook:
Некоторые визуальные эффекты в «Дюне 2» так меня поразили, что мне кажется, я понял, что чувствовали люди, впервые увидев «Звездные войны» в 1977 году. Местами фильм просто невероятен.