«Я не против посмотреть еще час» — критики в восторге от сиквела «Дюны» Дени Вильнева

Критики поделились в соцсетях первыми впечатлениями от просмотра сиквела «Дюны» Дени Вильнева.

Если вы вдруг сомневались, то журналисты остались в неописуемом восторге от картины. Лента им понравилась даже больше, чем первая часть. Некоторые сравнивают ее с «Властелином колец: Две крепости» в плане экшена.

Фильм выйдет 1 марта.

Грегори Эллвуд, ThePlaylist:

Вторая «Дюна» чертовски впечатляет. Вильнев создал воистину визионерские моменты. <…> Очень трогательный финал. Немного длинный фильм? Да. Я забыл его на следующий день? Да. Тем не менее он многим понравится.

Хоай-Тран Буй, Slashfilm:

Сиквел «Дюны» — это триумф. Еще более масштабный, чем первая часть, но гораздо интимнее. Дени Вильневу удается превратить более отталкивающую вторую половину книги в захватывающую, насыщенную экшеном эпопею. Боевые сцены здесь уровня «Двух крепостей». Зендая — звезда.

Стивен Вайнтрауб, Collider:

Ни кого этим не удивлю, но мне понравилась «Дюна 2». Невероятное кино. Блестящий результат. Весь актерский состав великолепен. Мне разве что хотелось бы, чтобы фильм был длиннее. Без шуток. Фильм идет 2 часа 40 минут. Я не против посмотреть еще час.

Майк Райан:

Если после просмотра первой «Дюны» у меня были смешанные чувства, то сиквел феноменален. Это один из лучших научно-фантастических фильмов, что я видел. Теперь хочу покататься на песчаном черве.

Джаз Тангчай, Variety:

«Дюна 2» — масштабная эпопея. Это мастер-класс от киношников. Это выдающийся фильм Дени Вильнева. Он снял одну из лучших НФ-картин для будущих поколений.

Кэти Уолш, Tribune Content Agency:

«Господи, “Дюна 2” чертовски хороша». Это то, что я написала самому главному любителю франшизы в моей жизни — моему отцу. Я в восторге от фильма. Он даже лучше первой части.

Брэндон Дэвис, ComicBook: