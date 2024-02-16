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    «Я не против посмотреть еще час» — критики в восторге от сиквела «Дюны» Дени Вильнева

    16 февраля 2024
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    16.02.2024
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    1 минута на чтение
    «Я не против посмотреть еще час» — критики в восторге от сиквела «Дюны» Дени Вильнева

    Критики поделились в соцсетях первыми впечатлениями от просмотра сиквела «Дюны» Дени Вильнева.

    Если вы вдруг сомневались, то журналисты остались в неописуемом восторге от картины. Лента им понравилась даже больше, чем первая часть. Некоторые сравнивают ее с «Властелином колец: Две крепости» в плане экшена.

    Фильм выйдет 1 марта.

    Грегори Эллвуд, ThePlaylist:

    Вторая «Дюна» чертовски впечатляет. Вильнев создал воистину визионерские моменты. <…> Очень трогательный финал. Немного длинный фильм? Да. Я забыл его на следующий день? Да. Тем не менее он многим понравится.

    Хоай-Тран Буй, Slashfilm:

    Сиквел «Дюны» — это триумф. Еще более масштабный, чем первая часть, но гораздо интимнее. Дени Вильневу удается превратить более отталкивающую вторую половину книги в захватывающую, насыщенную экшеном эпопею. Боевые сцены здесь уровня «Двух крепостей». Зендая — звезда.

    Стивен Вайнтрауб, Collider:

    Ни кого этим не удивлю, но мне понравилась «Дюна 2». Невероятное кино. Блестящий результат. Весь актерский состав великолепен. Мне разве что хотелось бы, чтобы фильм был длиннее. Без шуток. Фильм идет 2 часа 40 минут. Я не против посмотреть еще час.

    Майк Райан:

    Если после просмотра первой «Дюны» у меня были смешанные чувства, то сиквел феноменален. Это один из лучших научно-фантастических фильмов, что я видел. Теперь хочу покататься на песчаном черве.

    Джаз Тангчай, Variety:

    «Дюна 2» — масштабная эпопея. Это мастер-класс от киношников. Это выдающийся фильм Дени Вильнева. Он снял одну из лучших НФ-картин для будущих поколений.

    Кэти Уолш, Tribune Content Agency:

    «Господи, “Дюна 2” чертовски хороша». Это то, что я написала самому главному любителю франшизы в моей жизни — моему отцу. Я в восторге от фильма. Он даже лучше первой части.

    Брэндон Дэвис, ComicBook:

    Некоторые визуальные эффекты в «Дюне 2» так меня поразили, что мне кажется, я понял, что чувствовали люди, впервые увидев «Звездные войны» в 1977 году. Местами фильм просто невероятен.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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