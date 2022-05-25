«Я несу конец твоему миру» — вышла новая короткометражка по League of Legends

Riot Games представила жуткий кинематографический ролик, в котором представила новую героиню League of Legends — Бел’Вет, Императрицу Бездны.

По сюжету Кай’Са встречается с чудовищем, поглотившем целый город. И теперь оно планирует то же самое сделать со всем миром.

Сам персонаж появится в игре с выходом обновления 12.11. А его способности завязаны на увеличении скорости атаки благодаря убийству чемпионов и больших монстров.