«Я несу конец твоему миру» — вышла новая короткометражка по League of Legends

Riot Games представила жуткий кинематографический ролик, в котором представила новую героиню League of Legends — Бел’Вет, Императрицу Бездны.
По сюжету Кай’Са встречается с чудовищем, поглотившем целый город. И теперь оно планирует то же самое сделать со всем миром.
Сам персонаж появится в игре с выходом обновления 12.11. А его способности завязаны на увеличении скорости атаки благодаря убийству чемпионов и больших монстров.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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