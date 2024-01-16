«Я просто хочу вернуться домой» — трейлер НФ-фильма «Космонавт» с Адамом Сэндлером

Netflix опубликовал полноценный трейлер научно-фантастического фильма «Космонавт» по мотивам романа «Космонавт из Богемии» Ярослава Калфара.

В режиссерском кресле Йохан Ренк, снявший сериал «Чернобыль». А главную роль исполнил звезда «Неограненных драгоценностей» Адам Сэндлер.

По сюжету космонавт переживает о своем браке, но ему на помощь приходит древнее существо, что спряталось в недрах его корабля.

Премьера картины состоится 1 марта 2024 года.