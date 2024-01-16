«Я просто хочу вернуться домой» — трейлер НФ-фильма «Космонавт» с Адамом Сэндлером

Netflix опубликовал полноценный трейлер научно-фантастического фильма «Космонавт» по мотивам романа «Космонавт из Богемии» Ярослава Калфара.
В режиссерском кресле Йохан Ренк, снявший сериал «Чернобыль». А главную роль исполнил звезда «Неограненных драгоценностей» Адам Сэндлер.
По сюжету космонавт переживает о своем браке, но ему на помощь приходит древнее существо, что спряталось в недрах его корабля.
Премьера картины состоится 1 марта 2024 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Открылось второе дыхание!
Рекомендуем
-
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.