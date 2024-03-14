«Я убью каждого из них» — первый трейлер ремейка «Ворона»

Lionsgate опубликовала первый трейлер ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом в главной роли.

По сюжету Эрик Дрейвен и его девушку жестоко убили. Но главному герою выпал шанс спасти свою любовь и отомстить убийцам, путешествуя по мирам живых и мертвых.

Режиссером выступает Руперт Сандерс, снявший «Призрака в доспехах». А помимо Скарсгарда в фильме сыграли Дэнни Хьюстон, Fka Twigs, Лаура Бирн, Сами Буажила и другие.

Мировая премьера состоится 7 июня. А в России фильм выйдет 12 июня.