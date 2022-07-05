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    Завершились съёмки хоррор-сериала IVI «Пансион» от режиссёра «Пищеблока» и «Пиковой дамы»

    5 июля 2022
    05.07.2022
    433
    0 минут на чтение
    Завершились съёмки хоррор-сериала IVI «Пансион» от режиссёра «Пищеблока» и «Пиковой дамы»

    Площадка IVI вместе с кинокомпанией QS Films завершили съёмки мистического триллера «Пансион» от режиссёра Святослава Подгаевского («Пищеблок», «Пиковая дама», «Невеста»).

    Действие сериала развернётся в 1905 году в закрытом интернате, куда ссылают на перевоспитание девушек благородного происхождения. Под видом новой воспитанницы в пансион приезжает 19-летняя Полина, которая ищет свою сестру, пропавшую при странных обстоятельствах. Очень скоро Полина узнаёт про некую одержимость, которая сводит с ума местных девушек. И, разумеется, покинуть пансион оказывается гораздо сложнее, чем попасть в него.

    Главные роли исполнили Стася Милославская и Виктория Толстоганова. Единственного в пансионе мужчину сыграл Дмитрий Чеботарёв.

    Фото со съёмок

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    Постер

    Завершились съёмки хоррор-сериала IVI «Пансион» от режиссёра «Пищеблока» и «Пиковой дамы» 7

    Сериал планируют выпустить в октябре этого года.

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    Появилась эротика, советская ностальгия сменилась неоновым лоском 80-х, изменились роли и образы героев и даже сложилась иная мораль…

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