Завершились съёмки хоррор-сериала IVI «Пансион» от режиссёра «Пищеблока» и «Пиковой дамы»

Площадка IVI вместе с кинокомпанией QS Films завершили съёмки мистического триллера «Пансион» от режиссёра Святослава Подгаевского («Пищеблок», «Пиковая дама», «Невеста»).

Действие сериала развернётся в 1905 году в закрытом интернате, куда ссылают на перевоспитание девушек благородного происхождения. Под видом новой воспитанницы в пансион приезжает 19-летняя Полина, которая ищет свою сестру, пропавшую при странных обстоятельствах. Очень скоро Полина узнаёт про некую одержимость, которая сводит с ума местных девушек. И, разумеется, покинуть пансион оказывается гораздо сложнее, чем попасть в него.

Главные роли исполнили Стася Милославская и Виктория Толстоганова. Единственного в пансионе мужчину сыграл Дмитрий Чеботарёв.

Фото со съёмок

Постер

Сериал планируют выпустить в октябре этого года.