«Звездный путь: Странные новые миры» и «Нижние палубы» продлили на новые сезоны

Paramount+ продлил сразу несколько проектов по «Звездному пути»: «Странные новые миры» на третий сезон и мультсериал «Нижние палубы» на пятый.

Причем у обоих сериалов в грядущих сезонах (втором и четвертом соответственно) произойдет кроссовер.

Второй сезон «Странных новых миров» выйдет 15 июня, а премьера четвертого сезона «Нижних палуб» запланирована на конец лета — точной даты пока нет.

Также стало известно, что второй сезон анимационного сериала «Протозвезда» стартует этой зимой.

Помимо этого в работе сейчас находятся сериал об Академии Звездного Флота и шоу про загадочную Секцию 31 с Мишель Йео в главной роли.