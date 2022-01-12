Обсуждаем творчество Брендона Сандерсона в 41-м выпуске Фантастического подкаста

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Брендон Сандерсон — самый надёжный фантаст современности. Он пишет сразу несколько длинных циклов, назначает даты выхода книг на годы вперёд и… умудряется в эти даты укладываться. Чем его творчество привлекает любителей фантастики? Был бы он популярен, если бы не дописал «Колесо времени»?

В очередном выпуске нашего Фантастического подкаста обсудить миры Брендона Сандерсона собрались любители его творчества Александр Стрепетилов, Павел Ильин, Дмитрий Злотницкий, а также переводчица книг Сандерсона на русский Наталия Осояну.

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