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    #Брендон Сандерсон #писатели-фантасты #эпическое фэнтези

    Обсуждаем творчество Брендона Сандерсона в 41-м выпуске Фантастического подкаста

    12 января 2022
    12.01.2022
    18797
    0 минут на чтение
    #Брендон Сандерсон #писатели-фантасты #эпическое фэнтези
    Брендон Сандерсон

    Изображение: Nihonjoe [CC BY-SA 3.0]

    Брендон Сандерсон — самый надёжный фантаст современности. Он пишет сразу несколько длинных циклов, назначает даты выхода книг на годы вперёд и… умудряется в эти даты укладываться. Чем его творчество привлекает любителей фантастики? Был бы он популярен, если бы не дописал «Колесо времени»?

    В очередном выпуске нашего Фантастического подкаста обсудить миры Брендона Сандерсона собрались любители его творчества Александр Стрепетилов, Павел Ильин, Дмитрий Злотницкий, а также переводчица книг Сандерсона на русский Наталия Осояну.

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