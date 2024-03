Изучаем мультивселенные с Риком и Морти в 117 выпуске «Фантастического подкаста»

В новом выпуске «Фантастического подкаста» Павел Ильин, Сергей Серебрянский и Егор Ермоченок обсуждают лучший фантастический мультсериал во всей мультивселенной: «Рик и Морти»!

В этом выпуске:

Непростая история о том, как Хармон и Ройланд придумали Рика и Морти. Даже не вздумайте смотреть The Real Animated Adventures of Doc and Mharti!

Лучшие и худшие эпизоды: все любят Total Rickall и ненавидят Айс-Ти.

Сценаристы, на эпизоды которых стоит обратить внимание: кто написал ту самую серию про спагетти?

Сериал скатился: за или против?

Озвучка Сыендука: за или за?

Сопутствующая продукция: вебизоды, настолки и сычуаньский соус.

И ещё раз: ни в коем случае не смотрите короткометражку The Real Animated Adventures of Doc and Mharti!



