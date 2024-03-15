Изучаем мультивселенные с Риком и Морти в 117 выпуске «Фантастического подкаста»

В новом выпуске «Фантастического подкаста» Павел Ильин, Сергей Серебрянский и Егор Ермоченок обсуждают лучший фантастический мультсериал во всей мультивселенной: «Рик и Морти»!
В этом выпуске:
Непростая история о том, как Хармон и Ройланд придумали Рика и Морти. Даже не вздумайте смотреть The Real Animated Adventures of Doc and Mharti!
Лучшие и худшие эпизоды: все любят Total Rickall и ненавидят Айс-Ти.
Сценаристы, на эпизоды которых стоит обратить внимание: кто написал ту самую серию про спагетти?
Сериал скатился: за или против?
Озвучка Сыендука: за или за?
Сопутствующая продукция: вебизоды, настолки и сычуаньский соус.
И ещё раз: ни в коем случае не смотрите короткометражку The Real Animated Adventures of Doc and Mharti!
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Вглядываемся в Пустоту с творчеством Виктора Пелевина в 116 выпуске «Фантастического подкаста»
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