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    #подкаст #Рик и Морти

    Изучаем мультивселенные с Риком и Морти в 117 выпуске «Фантастического подкаста»

    15 марта 2024
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    15.03.2024
    42179
    0 минут на чтение
    #подкаст #Рик и Морти

    🥒 В новом выпуске «Фантастического подкаста» Павел Ильин, Сергей Серебрянский и Егор Ермоченок обсуждают лучший фантастический мультсериал во всей мультивселенной: «Рик и Морти»!

    В этом выпуске:

    🥒 Непростая история о том, как Хармон и Ройланд придумали Рика и Морти. Даже не вздумайте смотреть The Real Animated Adventures of Doc and Mharti!

    🥒 Лучшие и худшие эпизоды: все любят Total Rickall и ненавидят Айс-Ти.

    🥒 Сценаристы, на эпизоды которых стоит обратить внимание: кто написал ту самую серию про спагетти?

    🥒 Сериал скатился: за или против?

    🥒 Озвучка Сыендука: за или за?

    🥒 Сопутствующая продукция: вебизоды, настолки и сычуаньский соус.

    🥒 И ещё раз: ни в коем случае не смотрите короткометражку The Real Animated Adventures of Doc and Mharti!

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    Фантастический подкаст 5

    Вглядываемся в Пустоту с творчеством Виктора Пелевина в 116 выпуске «Фантастического подкаста»

     Кот-император |  08.03.2024 |  911

    Я ПОСТАРАЮСЬ ОБЪЯСНИТЬ, что такое Пустота. Только слушайте очень внимательно

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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