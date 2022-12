Обзор High on Life. Восьмичасовая серия «Рика и Морти» для геймеров

На Землю прилетает инопланетный преступный картель G3 и похищает всех людей с намерением превратить их в органический галлюциногенный наркотик. Миссия по спасению человечества внезапно сваливается на хрупкие плечи депрессивного подростка-геймера и его нового друга — говорящего лупоглазого пистолета по имени Кенни. Герои объединяют усилия, отправляются в космос и выторговывают навороченный экзоскелет у некогда известного охотника за головами. Теперь им нужно выследить и убить семерых лидеров картеля, а после этого вернуть всех людей домой.

Жанр: шутер от первого лица, метроидвания

Разработчик: Squanch Games

Издатель: Squanch Games

Перевод: нет

Платформы: PC, X1, XSXS

Играли на: Xbox Series X

Похоже на: «Рик и Морти» * DOOM Eternal* серия Ratchet & Clank

High on Life, разработанная студией Джастина Ройланда, автора «Рика и Морти», получилась яркой, весёлой и по-хорошему хулиганской игрой не для всех. Понравится вам этот проект или нет, напрямую зависит от того, как лично вы относитесь к творчеству Ройланда и его фирменному чувству юмора, в котором остроумные и абсурдные постмодернистские шутки соседствуют с откровенно сортирными приколами категории Б о всевозможных выделениях человеческого тела. Если такое вам по вкусу, то High on Life станет отличным юморным приключением на восемь часов. Если нет — смело проходите мимо, вы почти ничего не потеряете.

События High on Life разворачиваются во вселенной «Рика и Морти», а сама игра уж очень сильно похожа на одну огромную серию этого мультсериала. Яркие и глуповатые пришельцы выдают длиннющие стендап-монологи о своём быте, почти все персонажи сильно заикаются, по телевизору вместе с инопланетным порно крутят треш-ужастики из 1980-х, а Кенни — нашу первую пушку — озвучивает сам Ройланд. Здесь хватает по-настоящему острых шуток и изобретательного стёба над игровыми условностями, но в то же время предостаточно и совсем проходного юмора, неспособного вызвать даже улыбку. В свои лучшие моменты High on Life похожа на South Park: Stick of Truth, а в худшие — на самые унылые эпизоды «Рика и Морти» (нужную серию выберите сами).

Структура сюжета и самого прохождения здесь очень проста. При помощи специального устройства мы берём заказ на убийство одного из лидеров G3, телепортируемся на его планету, а дальше около часа стреляем по болванчикам-подручным, чтобы в конце встретиться с боссом. После довольно изобретательной схватки с лидером мы получаем новый говорящий пистолет и возвращаемся домой за наградой. А дальше повторяем этот цикл ещё шесть раз, чтобы в конце увидеть финальные титры. На первый взгляд всё это напоминает почти любой проходной шутер из начала 2000-х, но дьявол кроется в деталях. В нашем случае — в гатлианцах.

Гатлианцы (Gatlians) — раса живого инопланетного оружия, представители которой в High on Life выступают и в роли боевого арсенала протагониста, и в роли рассказчиков, и фактически в роли главных действующих героев. У каждой говорящей пушки свой уникальный внешний вид, характер, манера общения и своё отношение к происходящим событиям. Гатлианцы будут рассказывать игроку об устройстве местного мира и о персонажах, а во время боя подбадривать его и советовать применять различные тактические манёвры. Причём ни один из них не раздражает, а при желании внесюжетную болтовню вообще можно отключить в настройках игры. На выходе получается очень крутое нарративное решение, позволяющее при полностью немом протагонисте сделать главными героями те объекты, которые правят бал в любом шутере, — пушки.

Помимо этого, у каждого гатлианца есть особые умения, позволяющие не только наносить урон, но и исследовать мир, а также решать головоломки. С получением второго говорящего пистолета High on Life внезапно превращается в метроидванию, и оказывается, что часть локаций будет для нас закрыта до тех пор, пока мы не получим соответствующее снаряжение и навык.

Итак, вот кто будет составлять нам компанию на протяжении игры:

Кенни (Kenny) — болтливый синий пистолет, способный наносить высокий урон на средней дистанции. Особая способность: выстрел липкой жижей, которая подбрасывает врагов в воздух и переворачивает металлические платформы.

Найфи (Knifey) — красный нож-психопат, мечтающий порезать на кусочки любого встречного. Отвечает за атаки в ближнем бою и эффектные добивания. Особая способность: раскладывается в крюк-кошку и цепляется за уступы и зиплайны.

Гас (Gus) — зелёный, похожий на жабу дробовик. Умеет притягивать к себе врагов и наносить огромный урон на ближней дистанции. Особая способность: выстреливает диском циркулярной пилы, который рикошетит от врагов и создаёт платформы для перемещения.

Суизи (Sweezy) — язвительный оранжевый пистолет, единственная девушка (у гатлианцев есть половые признаки?) в команде. Выстреливает россыпью взрывающихся кристаллов. Особая способность: замедляет время.

Существо (Creature) — глуповатая, но добродушная пусковая установка. Стреляет собственными детьми, которые автоматически бросаются на ближайшего противника и самостоятельно решают головоломки. Особая способность: подчиняет себе разум одного из врагов.

Боевые сцены с участием этого набора гатлианцев получились не выдающимися, но вполне весёлыми. Геймплей в сражениях напоминает сильно упрощённую версию геймплея из DOOM Eternal — схожая динамика и разнообразие вроде присутствуют, но глубины детища id Software здесь не хватает. Из-за этого High on Life довольно быстро надоедает, а проходить её запоем, в один присест, не получается. Интересно становится только тогда, когда вы по сюжету соберёте весь арсенал и прокачаете его в магазинчике местного барахольщика. После этого игра начинает сильно напоминать Ratchet & Clank: Rift Apart — точнее, её извращённую версию с рейтингом 18+. Те же цветастые инопланетные миры, то же оружие с кучей разных эффектов, те же самые способности для перемещения по локациям.

* * *

High on Life вполне удалась, но при этом абсолютно понятно, чем именно она так не понравилась многим критикам. Она простая, неглубокая, глуповатая и местами надоедливая. А также яркая, весёлая, остроумная и, что немаловажно, довольно короткая. Как относиться к такому набору переменных — решать лишь вам. Мне новый проект Джастина Ройланда показался неплохим приключением «на поржать», с которым я отлично провёл пару весёлых вечеров. Особенно с учётом того, что игра доступна в подписке Xbox Game Pass и великолепно чувствует себя на Xbox Series X.

Правда, есть один немаловажный момент для игроков из России и стран СНГ — отсутствие перевода. Нет, персонажи не используют сложных оборотов и совсем уж непонятной игры слов. Но они тараторят с такой скоростью, что в пылу битвы или исследования локаций можно легко пропустить несколько неплохих шуток или важных фраз от ключевых сюжетных персонажей. Так что задумайтесь — возможно, стоит подождать потенциального перевода от Димы Сыендука или других заинтересованных умельцев.