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    #Итоги 2022 #что посмотреть

    Обсуждаем кино за 2022 год в 72-м выпуске «Фантастического подкаста»

    22 марта 2023
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    22.03.2023
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    #Итоги 2022 #что посмотреть
    Обсуждаем кино за 2022 год в 72-м выпуске «Фантастического подкаста»

    В очередном выпуске Фантастического подкаста — фантастическое кино! Игорь Хованский, Кирилл Размыслович и Роман Файницкий разбирают, обсуждают, советуют лучшие фильмы прошлого года… и даже самую малость морбят.

    В этом выпуске:

    • кинотеатры в коме;
    • закат, рассвет и снова закат супергероики;
    • культы, мании и традиции «Варяга» и «Сердца пармы»;
    • «Не смотри вверх» и война критиков с аудиторией;
    • аутопсия свежего Кроненберга;
    • а также всё остальное — конечно же, везде и сразу!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Фантастический подкаст

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