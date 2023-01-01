Обсуждаем кино за 2022 год в 72-м выпуске «Фантастического подкаста»

В очередном выпуске Фантастического подкаста — фантастическое кино! Игорь Хованский, Кирилл Размыслович и Роман Файницкий разбирают, обсуждают, советуют лучшие фильмы прошлого года… и даже самую малость морбят.

В этом выпуске:

кинотеатры в коме;

закат, рассвет и снова закат супергероики;

культы, мании и традиции «Варяга» и «Сердца пармы»;

«Не смотри вверх» и война критиков с аудиторией;

аутопсия свежего Кроненберга;

а также всё остальное — конечно же, везде и сразу!

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