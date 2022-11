Как водится, отпраздновав Хэллоуин, мир кино тут же начинает готовиться к Рождеству. В гостиной перед телевизором собирается вся семья, космические герои наряжают ёлочку и подбирают подарки (даже если эти подарки оказывают сопротивление), а заслуженные комики готовятся к очередной адаптации Диккенса. Впрочем, зима пока что только на подходе, и у других историй ещё есть шанс заявить о себе. В ноябре на экранах онлайн-кинотеатров появятся долгожданные экранизации классических сказок, язвительные пародии на клише Голливуда, фантастическая история реальной суперзвезды и реальный подвиг, который кажется фантастикой.

Энола Холмс 2

Enola Holmes 2

Когда? 4 ноября (Netflix).

Что? Авантюрная комедия по мотивам серии подростковых детективов.

О чём? Лондон, 1888 год. Энола Холмс, свободолюбивая младшая сестра знаменитого сыщика, открывает собственное детективное агентство. Увы, ей не так-то просто выбраться из тени великого Шерлока и привлечь состоятельных клиентов. На грани банкротства девушка берётся за совершенно безнадёжное дело об исчезновении работницы спичечной фабрики. Улика за уликой Энола распутывает заговор британских промышленников и вскоре понимает, что все ниточки ведут к заклятому противнику Шерлока — таинственному и неуловимому преступному гению…

Чего ждать? Продолжение стриминг-хита 2020 года — предсказуемое, но надёжное и увлекательное. Первая «Энола» вошла в десятку самых популярных фильмов Netflix, и студия решила не чинить то, что не сломано. Над сиквелом работала та же команда (включая опытного британского сценариста Джека Торна, шоураннера «Тёмных начал»), а роли чудо-детективов вновь исполнили Милли Бобби Браун и Генри Кавилл. Кстати, Шерлоку в новой истории выделена более важная партия: «Энола Холмс 2» активно использует мир и персонажей из романов Конан-Дойла.

Возможно, даже слишком активно. Сюжетных линий в сиквеле хватило бы на целый мини-сериал. Детективная интрига переплетается с заготовками на будущую франшизу, робкая подростковая романтика — с ударным феминистским посылом, сказочная история о силе дружбы — с реальной исторической забастовкой работниц спичечной фабрики. Столь разным материалом авторы жонглируют не без труда, но достаточно энергично, чтобы не очень утомлять зрителей. А там и триквел не за горами!

Папин дракон

My Father’s Dragon

Когда? 11 ноября (Netflix).

Что? Двухмерный фэнтези-мультфильм от создателей «Легенды о волках».

О чём? Давным-давно жил мальчик Элмер, и был у них с мамой небольшой продуктовый магазин. Годы шли, посетителей становилось всё меньше, запасы и мечты о будущем иссякали на глазах. Пришлось семье переехать в маленькую комнатушку посреди сурового мрачного города. Непросто было Элмеру свыкнуться с переменами. Но однажды он спас уличную кошку, и та указала ему путь на чудесный Дикий остров, где, по слухам, живёт могучий дракон. Если мальчик поможет ему, то в награду получит целое состояние и сможет спасти свою мать.

Чего ждать? Очередной прелестный мультфильм от ирландской студии Cartoon Saloon («Песнь моря», «Тайна Келлс»), на этот раз по мотивам книг американской писательницы Рут Ганнетт. На родине «Папин дракон» считается классикой детской литературы, и о нём с любовью вспоминает не одно поколение некогда юных читателей.

Это лёгкое и слегка старомодное приключение, полное ярких красок и волшебных зверей, так что экранизация тоже рассчитана скорее на младших школьников. В отличие от, например, «Легенды о волках», здесь почти нет драматичных перекличек с трагедиями реального мира; хотя при желании в испытаниях Элмера можно увидеть отзвуки Великой депрессии, которую Ганнетт застала ребёнком.

Гораздо важнее для авторов было рассказать историю о взаимовыручке и примирении с собственными страхами — сценаристка Мег ЛеФов («Головоломка», «Хороший динозавр») к этим темам обращалась уже не раз. И судя по первым отзывам, команда Cartoon Saloon вновь не ударила в грязь лицом: на портале Rotten Tomatoes «Папин дракон» собрал 95% положительных рецензий.

Странный: История Эла Янковича

Weird: The Al Yankovic Story

Когда? 4 ноября (Roku Channel).

Что? Сатирический байопик про икону гик-музыки в исполнении Дэниэла Рэдклиффа.

О чём? Многие, кто рос в конце XX века (и немножечко в начале XXI-го), наверняка влюбились в музыкальные пародии Странного Эла. Сумасбродный выдумщик с кудряшками и фирменным аккордеоном от души поиздевался над «Звёздными войнами» и Биллом Гейтсом, амишами и ЦРУ. Но что мы знаем о самом Эле Янковиче? Пора отдёрнуть занавески в душевой! Вас ждёт голая правда (с парой-тройкой художественных преувеличений) о том, как Странный Эл пришёл к успеху, вдохновил главные хиты Майкла Джексона и спас Мадонну из лап жестокого наркобарона Пабло Эскобара.

Чего ждать? Озорную пародию на американские биографические фильмы, которые то и дело искажают реальную жизнь звёзд в угоду голливудским шаблонам. Когда-то «Странный» был всего лишь скетч-роликом, где Янкович высмеивал чрезмерно пафосные трейлеры американских байопиков 2000-х. Но шутка затянулась, музыкант стал показывать видео на концертах, а фанаты — требовать полноценной экранизации. А тут и очередное возрождение жанра подоспело. На фоне успехов «Богемской рапсодии» и «Величайшего шоумена» (где, кстати, правды ничуть не больше) продюсеры дали «зелёный свет» полнометражной лжебиографии Странного Эла.

Роль Янковича с блеском сыграл Дэниел Рэдклифф, за последние годы переродившийся из Гарри Поттера в яркого комедийного актёра. Помимо него, как это часто бывает в пародиях, «Странный» пестрит весёлыми звёздными камео: от Джека Блэка и Лина-Мануэля Миранды до комедийного коллектива The Lonely Island. Результат получился по-хорошему суматошным, изобретательным, а иногда даже на удивление трогательным.

Разочарованная

Disenchanted

Когда? 18 ноября (Disney+).

Что? Продолжение ироничной сказки про диснеевскую принцессу в реальном мире.

О чём? Прошло уже больше десяти лет с тех пор, как принцесса Жизель покинула мультипликационную страну Андалазию и полюбила Роберта — прагматичного адвоката из Нью-Йорка. Большой город порядком утомил семью, и в поисках лучшей доли герои перебираются в тихий пригород Монровилль. Вот только от кризиса среднего возраста им не укрыться и там. В порыве отчаяния Жизель хватает волшебную палочку и загадывает себе жизнь, как в сказке. Но какая судьба уготована ей в новой истории — нежной принцессы или жестокой злой мачехи?

Чего ждать? Долгожданный сиквел одного из самых прелестных ромкомов нулевых. «Зачарованная» остроумно посмеивалась над классическими мульт-клише студии Disney и сделала Эми Адамс настоящей звездой Голливуда. Разговоры о продолжении начались почти сразу же после премьеры, однако проект надолго застрял в производственном аду, разменяв не менее семи сценаристов. Окончательным автором фильма стал Адам Шенкман — опытный режиссёр и хореограф, набивший руку на множестве известных мюзиклов, вроде франшизы «Шаг вперёд», сериала «Хор» и легендарного музыкального эпизода «Баффи».

Песен и танцев в «Разочарованной» действительно обещают даже больше, чем в оригинале. Не забыли создатели и про анимационные сцены в Андалазии, а также про комедийные гэги: обитателей Монровилля сыграли ветераны «Офиса», «Сообщества» и скетч-шоу Saturday Night Live. Но, как и раньше, успех или неудача фильма зависит прежде всего от Эми Адамс. Удастся ли ей сохранить обаяние Жизель даже в более противоречивой, почти злодейской роли?

Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Когда? 25 ноября (Disney+).

Что? Супергеройская рождественская комедия, часть Киновселенной Marvel.

О чём? Стражи Галактики, команда космических героев-недотёп, помогли Мстителям одолеть Таноса, однако без потерь не обошлось. Питер Квилл так и не отправился от утраты возлюбленной Гаморы. Желая подбодрить капитана, Стражи решают отпраздновать с ним священную земную традицию — Рождество. В качестве подарка они намерены преподнести Питеру его любимого актёра Кевина Бейкона, «величайшего героя Земли». И не важно, согласится ли на это сам Бейкон…

Чего ждать? Небольшой ТВ-аперитив перед грядущим полнометражным финалом трилогии Джеймса Ганна. Несмотря на малый хронометраж фильма (всего 40 минут), режиссёр подошёл к делу основательно: свою задумку Ганн обдумывал несколько лет, а съёмки прошли в павильонах, возведённых для третьих «Стражей», с участием всех ведущих звёзд франшизы. А ещё в спецвыпуске состоится полноценный КВМ-дебют супергеройской собаки Космо в озвучке Марии Бакаловой («Борат 2»).

В то же время, как показал предыдущий телефильм Marvel «Ночной оборотень», студия относится к своим телефильмам как к пространству для экспериментов. А значит, логично ожидать от Ганна ещё более хулиганской истории, шуток на грани фола и конечно же, эмоциональной кульминации по всем канонам рождественского кино. Те, кто помнит душещипательный финал «Стражей Галактики 2», уже наверняка запаслись новыми носовыми платками.

В духе рождества

Spirited

Когда? 18 ноября (Apple TV+).

Что? Комедийный мюзикл по мотивам «Рождественской песни» Чарльза Диккенса.

О чём? Каждое Рождество на Землю спускаются святочные духи, дабы направить заблудшую душу к искуплению во благо всего человечества. Однако на этот раз заблудшая душа оказалась хитрее. Харизматичный богатей Клинт Бриггс сам предлагает призрачному собеседнику переосмыслить свою роль во вселенной. В поисках просветления герои отправляются в путешествие по прошлому, настоящему и будущему.

Чего ждать? Не выдающуюся, местами грубую, но в целом забавную комедию для всей семьи. Этот формат хорошо знаком как создателям фильма Шону Андерсу и Джону Моррису («Мы — Миллеры»), так и его опытным звёздам — Райану Рейнолдсу и Уиллу Ферреллу. Впрочем, неожиданным вызовом для них могут стать музыкальные номера: в ленте заявлены масштабные танцевальные эпизоды и новые песни от Бенджа Пасека и Джастина Пола («Ла-Ла Лэнд»).

Страна снов

Slumberland

Когда? 18 ноября (Netflix).

Что? Зрелищное детское фэнтези от режиссёра «Голодных игр».

О чём? Всю свою жизнь девочка Немо провела с отцом-смотрителем старого маяка, который души не чаял в дочке и каждый вечер рассказывал ей удивительные истории. Но однажды папы не стало, и перед Немо вдруг открылся мир взрослых — холодный, жестокий и совсем лишённый чудес. Сбежать оттуда героиня может лишь во сне: каждую ночь она переносится в волшебную реальность, где нет ничего невозможного. Её проводник, человек-зверь Флип, предлагает Немо поучаствовать в опасной охоте за сокровищами, чтобы в конце вновь встретиться с отцом.

Чего ждать? Масштабное переосмысление классической серии комиксов про «Малыша Немо». Ещё сто лет назад этот сюжет придумал Уинзор МакКей — гениальный выдумщик и пионер анимации, чьи работы оказали огромное влияние на художников XX века, от Уолта Диснея до Федерико Феллини. Неудивительно, что к экранизации столь престижного материала студия Netflix подошла с размахом. Под фильм выделили $150 миллионов бюджета, матёрого режиссёра Фрэнсиса Лоуренса (сиквелы «Голодных игр») и звёздного актёра Джейсона Момоа в роли озорного сатира Флипа.

Спокойной ночи, Оппи

Good Night Oppy

Когда? 23 ноября (Amazon Prime Video).

Что? Документальный фильм о роботах-марсоходах.

О чём? В январе 2004 года на поверхность Марса прибыли гости из иного мира — роверы «Спирит» и «Оппортьюнити». Перед ними стояла поистине революционная задача: найти в бескрайней красной пустыне останки древнего океана, то есть следы жизни. Предполагалось, что в экстремальных условиях Марса роботы продержатся не более 90 дней. Но миссия растянулась на долгие 15 лет. И пока их создатели взрослели, обзаводились семьями и переосмысливали своё земное существование, «Спирит» и «Оппи» продолжали свой путь по далёкой планете…

Чего ждать? Завораживающую и вдохновляющую историю освоения Марса. Как метко замечено в одной из рецензий, фильм «пробуждает эмоции, словно «Инопланетянин», и выглядит, как «Звёздные войны». Нетрудно понять почему: производством занималась компания Стивена Спилберга Amblin, а путешествие двух роботов по Марсу было воссоздано мастерами спецэффектов из студии Industrial Light & Magic.

Наследуя оптимистичной фантастике 1980-х, «Спокойной ночи, Оппи» рассказывает не столько о научных исследованиях, сколько о любви, не подвластной времени и бескрайнему космосу. Сотрудники NASA относятся к своим механическим «детям», как к живым, и эта иллюзия быстро передаётся самим зрителям.

Земля сыновей

La terra dei figli

Когда? 3 ноября (Okko / Иви / KION).

Что? Постапокалиптическая драма, экранизация итальянских комиксов.

О чём? Экологическая катастрофа опустошила человечество. Выжившие попрятались по разрозненным анклавам и сосредоточились на выживании здесь и сейчас. А прошлое стало уделом немногих стариков, кто ещё сохранил потребность в сложных эмоциях и память о былых языках. Любознательный, но безграмотный юноша, рождённый уже после апокалипсиса, обнаруживает дневник погибшего отца и отправляется на поиски тех, кто поможет ему раскрыть наследие предков.

Чего ждать? Редкий пример итальянского постапокалипсиса. Как ни странно, сильнее всего он напоминает философскую кинофантастику позднего СССР, вроде «Сталкера» или «Писем мёртвого человека». Клаудио Капеллини (сериал «Гоморра») делает ставку не на остросюжетные эпизоды и непредсказуемую интригу, а на постепенное, неторопливое погружение в угасающий мир будущего. Этот мир почти неотличим от бедных, изъеденных ржавчиной пейзажей настоящего, но тем пугает лишь сильнее.

А ещё: за кулисами Disney

В ближайший месяц стриминг-сервис Disney+ пополнится сразу тремя документальными фильмами о создании популярных франшиз. Marvel Studios: Assembled — The Making of She-Hulk: Attorney at Law (3 ноября) разбирает съёмки комедийного сериала «Женщина-Халк», адаптацию оригинального комикса и возвращение любимых героев. Director by Night (4 ноября) аналогично рассказывает про хоррор-спецвыпуск «Ночной оборотень» и творческий путь режиссёра Майкла Джаккино, от детских экспериментов с камерой Super 8 до высокобюджетного супергеройского ужастика.

Наконец, «Микки: Мышиная история» (18 ноября) пытается за полтора часа охватить вековую историю главного талисмана студии. Как Микки Маус вобрал в себя черты своего создателя Уолта Диснея, а позднее стал воплощением американского образа жизни? Насколько менялся персонаж по мере развития технологий и почему он остаётся в строю по сей день? И пусть ответы на эти вопросы, по мнению критиков, получились излишне комплиментарными по отношению к самому Уолту и его компании, для неофитов фильм наверняка станет занятным путешествием по истории анимации.