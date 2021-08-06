Обсуждаем переводы «Гарри Поттера» в 28-м выпуске подкаста

Warner Bros.
31 июля Гарри Поттеру (по книжной хронологии) исполнился 41 год. В Россию же этот герой пришёл 20 лет назад — благодаря книгам, напечатанным в издательстве «РОСМЭН». И если в самом начале книга не вызывала ничего, кроме восторга, то со временем к переводу стали накапливаться претензии. И чем больше книг выходило, тем больше их становилось.
В 28-м выпуске нашего подкаста Евгений Пекло, Евгения Сафонова и Валентина Ингсоц пытаются вывести формулу идеального перевода для главной молодёжной серии книг XXI века.
Музыка: Артём Пинегин
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Читайте также
В Кургане нашли 50 тысяч контрафактных книг о Гарри Поттере — в переводе «Росмэн»
Сумма ущерба правообладателю оценивают в 22 миллиона рублей.
-
Рекомендуем
Подкаст
Наши комиксы
Комикс: тест Войта-Кампфа«Я готов поклясться, что это — не человек».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.