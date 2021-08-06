Обсуждаем переводы «Гарри Поттера» в 28-м выпуске подкаста

Warner Bros.

31 июля Гарри Поттеру (по книжной хронологии) исполнился 41 год. В Россию же этот герой пришёл 20 лет назад — благодаря книгам, напечатанным в издательстве «РОСМЭН». И если в самом начале книга не вызывала ничего, кроме восторга, то со временем к переводу стали накапливаться претензии. И чем больше книг выходило, тем больше их становилось.

В 28-м выпуске нашего подкаста Евгений Пекло, Евгения Сафонова и Валентина Ингсоц пытаются вывести формулу идеального перевода для главной молодёжной серии книг XXI века.

Музыка: Артём Пинегин

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