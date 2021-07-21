В Кургане нашли 50 тысяч контрафактных книг о Гарри Поттере — в переводе «Росмэн»

В Курганской области обнаружили «подпольную» типографию, где напечатали около 50 тысяч контрафактных экземпляров книг из серии о Гарри Поттере.

Судя по фотографиям, сами романы в переводе издательства «Росмэн», который в России считается наиболее каноничным.

Ущерб правообладателю оценивается в 22 миллиона рублей. Похоже, гендир одной из местный компаний использовал служебное положение, чтобы без разрешения изготовить огромную партию книг Джоан Роулинг.

Напомним, сейчас в магазинах можно найти «Гарри Поттера» только в переводе Марии Спивак — его, правда, сильно критикуют за изменение имен и названий.