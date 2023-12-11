«Доктор Кто: Голубая даль». Злобные нейросети в космической пустоте

Из-за нелепой случайности Доктора и Донну заносит на космический корабль на краю Вселенной. Кажется, что он необитаем, но это не так. Загадочные существа, пришедшие из пустоты за гранью мира и насквозь пропитанные злобой и жестокостью, используют героев, чтобы добраться до цивилизации и развязать войну.

Второй юбилейный спецвыпуск продолжил историю Четырнадцатого и Донны. Он совершенно не похож на предыдущий — зато неуловимо напоминает старые эпизоды сериала. И это забавно, поскольку создатели упорно настаивали на том, что ничего подобного ещё не было. Завышенные ожидания не могли не привести к некоторому разочарованию — но, пожалуй, это единственная серьёзная проблема серии. И даже она простительна, поскольку сценарист Расселл Т. Дэвис позаимствовал концепции нескольких качественных историй и получил комбинацию, которая в «Докторе Кто» действительно прежде не встречалась.

До начала арки с кораблем Доктор и Донна оказываются в Англии 1666 года и знакомятся с Исааком Ньютоном как раз в тот момент, когда он открывает закон всемирного тяготения. До конца неясно, зачем эта сцена вообще нужна — разве что ради гэга с терминологией. Герои пошутили о гравитации, Ньютон неверно расслышал слово и дал явлению другое название — в результате история переписалась, и отныне в сериале будут называть гравитацию мавитацией. Эпизод милый и забавный — он хорошо сработал бы как минивыпуск, но слишком уж отличается по тону от остальной серии.

Стоит персонажам оказаться на корабле, как серия начинает уверенно наводить на зрителя жуть. Пустынный, сюрреалистичный и очень длинный коридор вызывает ассоциации с лиминальными пространствами. Ржавый робот медленно приближается, и непонятно, стоит ли ждать от него угрозы. ТАРДИС улетает вместе с отверткой, распознав зону «враждебных действий», и оставляет Доктора и Донну выживать в одиночку. Что это за враждебные действия — непонятно, ведь кругом вроде бы никого нет. Чем дальше, тем больше «Голубая даль» напоминает то ли триллер, то ли хоррор.

В конце концов ничтоты — существа из космической пустоты — дают о себе знать и принимают личины Доктора и Донны, сбивая героев с толку. С этого момента сюжет и начинает походить на прошлые серии — например, сцены за стеклом и маленький робот, играющий важную роль в победе над врагами, заставляют вспомнить «Воды Марса». Огромная локация, которая регулярно перестраивается, напоминает о «Хевен Сенте». Стук снаружи в конце Вселенной, который герои оптимистично принимают за просадку корабля, — минутка серии «Слушай». Злые двойники и попытки отличить оригинал от подделки — аллюзии на эпизоды про зайгонов и Плоть с её боди-хоррором, деформациями тела и огромными вытянутыми челюстями.

Но больше всего в «Голубой дали» — от серии «Полночь». По сути, это та же история о неведомом создании, которое живёт там, где вообще не должно быть ничего живого. Оно копирует героев, чтобы выдать себя за них и добраться до цивилизованного мира, а побеждает его женщина, которая вовремя пожертвовала собой, выйдя в космический вакуум. Расселл Т. Дэвис ворует как художник — у самого себя, но даже с таким количеством заимствований эпизод выходит увлекательным.

Другое произведение, которое невольно вспоминается при просмотре «Голубой дали», — «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса. По духу спецвыпуск сильно отличается от его историй — но сложно при виде робота Джимбо не вспомнить Марвина. На ум приходит и «Коралина» Нила Геймана, где были и двойники, и устрашающая деформация тела. А момент, когда существа увеличиваются до огромных размеров и застревают в коридоре, напоминает об «Алисе в Стране чудес».

Не считая первой и последней сцены, вся серия держится на Дэвиде Теннанте и Кэтрин Тейт — в том смысле, в каком эпизод «Хевен Сент» держался на Питере Капальди. В таких моноспектаклях (хотя здесь, конечно, персонажей двое) история отходит на второй план, а главной становится актёрская игра и атмосфера. Сюрреалистичное, жуткое настроение не отпускает до самого конца. Место действия тоже работает на эту идею — многие сюжеты про космос исполнены ощущения тянущей пустоты, страха перед беспощадным вакуумом, в котором невозможно выжить. А в «Голубой дали» события происходят на самом краю Вселенной, где ещё более пусто, одиноко и страшно.

Даже монстры воплощают это чувство — они ничего не представляют сами по себе, а лишь напитаны отголосками зла, которые дошли до них сквозь космос. У ничтотов отсутствует понимание материи, пространства, времени — и такая отстранённость от мира ещё больше усиливает гнетущее ощущение пустоты. Слишком большие руки и кривые лица выглядят нелепо, но эта нелепость отлично вписывается в происходящее. Расселлу Т. Дэвису не всегда удаётся соблюсти баланс между странным и жутким, но ничтоты — пример идеального равновесия.

Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт тоже показывают себя с лучшей стороны. В этой серии им было что сыграть — и в роли своих персонажей, и в роли их злых двойников. Отличить одних от других непросто, когда зритель не должен знать правду, — и очень легко, когда должен. Для этого монстрам даже не нужно показывать зубы или выгибаться под неестественными углами.

Когда дело доходит до личной драмы, актёрам удаётся выжать максимум из страхов и переживаний героев. В прошлой серии Донна вспомнила Доктора только в финале, и теперь у зрителей наконец есть возможность полноценно насладиться взаимодействием этих двоих — прежних, но вместе с тем других. Донна уже не тот человек, каким была 15 лет назад, и Четырнадцатый — не совсем Десятый. Чем дальше, тем очевиднее становится влияние предыдущих регенераций на нового Доктора.

«Голубая даль» не ощущается юбилейной серией, но это её не портит. Вероятно, празднование отложено на следующий спецвыпуск, в котором появится и Небесный игрушечник, и олдскульная спутница Мелани Буш, и Кейт Стюарт из организации ЮНИТ. Как и в предыдущем эпизоде, Расселл Т. Дэвис ставил перед собой другие цели и успешно их выполнил. Эта серия — история о людях. О том, как они интересны, сложны и противоречивы, о том, как они могут верить в совершенно противоположные вещи. Сцена, в которой Доктор — сам Доктор! — не может отличить настоящую Донну от поддельной, доказывает это. А ещё это история о том, что ненависть зачастую более простой и удобный путь, чем любовь. Ненависть почти всегда звучит громче и распространяется по свету, как пожар. Ничтоты почерпнули из Вселенной отголоски людской злобы, но не уловили ни капли любви. И не смогли проникнуться ею, даже скопировав мышление героев.

На просторах интернета была высказана интересная мысль, что «Голубая даль» — сатира на тему нейросетей. Похоже, что это так, ведь ничтоты воссоздают людей внешне и внутренне, не понимая в полной мере их сущность. Это напоминает принцип действия графических и языковых ИИ. В серии даже упоминается, что копировать руки монстрам особенно сложно — а нейросети тоже известны странными изображениями рук. При этом они выполняют задачи куда быстрее человека — и неслучайно ничтоты говорят, что не понимают концепцию медленного. Именно благодаря скорости мысли им проще считывать и копировать героев. Двойники с их нелепыми, гротескными лицами смешат только до поры до времени — как ИИ на ранних стадиях развития приносят пользу, одновременно вызывая вопрос, смогут ли они в скором будущем заменить людей.

Серия завершается трогательной встречей Доктора с Уилфредом Моттом — дедушкой Донны, который в последний раз появлялся в сериале в 2010 году. Его возвращения ждали многие — но, к сожалению, Бернард Криббинс успел сняться лишь в одной сцене (актёр умер летом 2022 года в возрасте 93 лет). Неизвестно, как это повлияет на события следующего спецвыпуска, однако Уилфреда в сериале мы, похоже, больше не увидим. Печально, но, по крайней мере, Бернард успел напоследок сыграть любимого персонажа, и его будут помнить всегда.

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Несмотря на слабую компьютерную графику, многочисленные заимствования и отсутствие «юбилейности», «Голубая даль» действительно хороша. Для многих зрителей она уже вошла в топ любимых серий «Доктора Кто». И это неудивительно, ведь эпизод на самом деле хочется пересмотреть. И ещё разок. И ещё…