«Принц-дракон», 4 сезон: почему возвращение разочаровало? 

«Принц-дракон» — мультсериал от сценаристов Аарона Эхаза («Легенда об Аанге», «Футурама») и Джастина Ричмонда (Uncharted 3) о фэнтезийном мире, которым правит династия штормовых драконов. Первые три сезона посвящены большому приключению, связанному с яйцом принца-дракона. Это яйцо много лет назад похитили люди, что привело к войне с волшебными народами западного королевства Зедия. На протяжении 27 эпизодов трое подростков, дети короля людей Эзран и Каллум, а также лунная эльфийка-ассассин Рейла несли яйцо (а позже — новорождённого дракона) обратно к матери, пытаясь спасти мир от ещё большей войны.

Мультсериал, несмотря на дешёвый визуальный стиль и ряд проблем в производстве (к третьему сезону его едва не закрыли), смог завоевать любовь немалой аудитории и множество наград, породил энциклопедии и официальную ролевую игру. Всё благодаря прекрасному выдуманному миру драконов, великолепно прописанным персонажам и хорошей истории, которая во многом напоминает сюжет «Легенды об Аанге», прошлой работы одного из шоураннеров.

«Принца-дракона» можно назвать идейным наследником мультсериала про повелителя стихий. Вот животные-гибриды (например, бантера — смесь барсука и пантеры), вот путешествие подростков к великой цели, связанной с большой войной, вот разнообразие персонажей, даже герои отчасти напоминают персонажей «Легенды об Аанге».

«Принц-дракон» всё же слабее прошлой работы Эхаза, но это всё ещё самое подходящее шоу для фанатов «Аватара» — да и в целом для любителей сказочного фэнтези. И даже если вы ни в том, ни другом лагере — это просто отличный мультсериал с яркими персонажами, продуманным миром и интригующим сюжетом, который порой затрагивает довольно сложные темы.

Осторожно, спойлеры! Далее мы будем обсуждать исключительно четвёртый сезон с неизбежными спойлерами первых трёх. Если вы планировали посмотреть «Принца-дракона» или заинтересовались сериалом по нашему описанию выше — прекращайте читать этот текст и идите смотреть. Вас предупредили!

Четвёртый сезон ждали с нетерпением. Особенно потому, что он далеко не последний: «Принца-дракона» продлили сразу до седьмого. Все эпизоды после третьего формируют, по сути, новую сюжетную арку, посвящённую Ааравосу, загадочному эльфу-магу, который заперт в магической тюрьме, что не мешает ему играть роль в драме вокруг династии штормовых драконов. То есть это не только продолжение приключений полюбившихся персонажей, но и начало новой большой истории. Чтобы подчеркнуть этот переход, между событиями третьего и четвёртого сезонов сделали временной разрыв в два года.

Возможно, в этом и кроется причина всех неожиданных и многочисленных проблем новых серий. Четвёртый сезон не столько продолжение уже сформированной и даже завершённой истории первых трёх, сколько нечто среднее между сезоном-филлером и началом большой саги. В новых эпизодах почти ничего не происходит: только раскрывается мифология и устанавливается глобальная цель. В этом четвёртый сезон «Принца-дракона» напоминает, скажем, пятый сезон «Игры престолов»: вроде бы создатели те же, мир и персонажи прежние, бюджет возрос, но что-то всё же изменилось. Диалоги стали хуже, персонажи — глупее, а общий тон сделался более детским и шутливым. Западные фанаты называют этот эффект «марвелизацией»: серьёзных эпизодов и разговоров стало меньше, а неловких ситуаций и шуток про пердёж — многократно больше.

Проблемы со сценарием

Пропуск двух лет, поделивший сериал на «до» и «после», сыграл со сценарием злую шутку. Сам по себе приём выглядит интересно: кто откажется увидеть, как повзрослели знакомые герои, как сложилась их жизнь после победы в большой войне? И в целом хотелось вновь окунуться в волшебный мир «Принца-дракона», увидеть новые истории и грани знакомых персонажей. Ну и, возможно, познакомиться с кем-то совершенно новым, кто отлично впишется в старый каст.

Эзран теперь король, Каллум — придворный маг, Соррен — вновь капитан королевской гвардии. Принц-дракон Зим заметно подрос, но всё ещё не научился говорить и играет роль смешной крылатой собаки. Заметных изменений не произошло почти со всем кастом: разве что Клаудия нашла себе парня-эльфа, Вирена заметно изменила пережитая смерть (например, у него появилась боязнь высоты), а глухонемая тётя Амайя играет свадьбу.

Из всех героев в первую очередь хочется поговорить о Рейле. К сожалению, не потому, что она самый интересный и хорошо прописанный персонаж всего шоу. Она — главное средоточие всех проблемных мест сценария и персонажей четвёртого сезона. Почему-то Рейла всё ещё эльф-изгнанник без друзей и дома, хотя в третьем сезоне её невиновность доказана, а о подвигах должны уже слагать легенды. В новых сериях её попросту мало: она появляется лишь в конце второго эпизода и держится на экране от силы 10–15 минут на весь сезон — хотя она вроде как один из трёх ведущих персонажей шоу. Это как если бы из «Аватара» почти полностью убрали Катару или Сокку.

Её отношения с Каллумом — сплошная головная боль, с какой стороны к этой теме ни подойди. В конце третьего сезона полностью сформировалась искренняя и большая любовь между этими двумя персонажами: чувства, которые постепенно и неспешно строились целых три сезона, пришли к итогу. В новом сезоне хотелось увидеть, как персонажи будут отправляться в приключения вместе, как любящая пара, как изменится динамика между ними из-за любви и пережитых вместе событий. А в итоге Рейла и Каллум… расстались. Рейла увидела в пророчестве, что Вирен жив, и отправилась искать его в одиночку, чтобы не подвергать опасности любимого. Видимо, опять какая-то честь лунных эльфов, ведь с помощью мага Католиса и его брата (на секунду, короля государства) поиски пошли бы куда как успешнее.

Но даже если принять, что у Рейлы были «веские причины» бросить любовь всей жизни, разбить Каллуму сердце, не взять с собой никого и отправиться спасать мир от Вирена, то проблема не исчезает. Ведь у Рейлы ничего не вышло, и через два года она просто вернулась домой извиняться перед Каллумом за исчезновение. А тот строит обиженного, ведь из-за ухода Рейлы он теперь сам не понимает своих чувств. Как мало ему нужно, чтобы от состояния «прыгну со скалы ради любимой, жить без неё не могу» перейти к «не буду с ней говорить и даже смотреть в её сторону, она меня обидела»!

В итоге уход Рейлы не дал сценарию ничего. Просто сценаристы хотели ввести избитую драму с напряжением между возлюбленными, у которых теперь всё очень сложно и непонятно с чувствами. Почему-то в любом шоу это куда более популярный сценарий, чем приключения сформировавшейся здоровой пары.

В остальном вина сюжета в том, что это филлер. Первой серии вообще могло не быть: из важного там от силы пять минут, где объясняют новые проблемы и положение персонажей спустя два года. Остальной хронометраж занимают невнятный эпизод с сюрпризом на день рождения Каллума и плохой юмор (особенно в сравнении с шутками из прошлых сезонов — их до сих пор хочется цитировать). В начале сезона нам рассказывают, что Ааравос — всего лишь стереотипный мультсериальный злой злодей, которого надо победить, хотя тайну вокруг его личности и мотивов строили все три предыдущих сезона. Остаётся надеяться, что это не вся правда — на что намекает единственный монолог антагониста за весь сезон.

Остальные семь серий герои ищут первую подсказку к местонахождению тюрьмы Ааравоса, чтобы не позволить Вирену и Клаудии его освободить. По одной подсказке находится у каждого великого дракона. Так как четвёртый сезон посвящён дракону Земли (и теме земли в целом), можно предположить, что все следующие будут развиваться по принципу «одна подсказка на девять серий». В общем, вероятнее всего, нас ждёт долгое, но небогатое на события приключение, которое выглядит полной противоположностью первым трём сезонам, где лишних серий попросту нет.

Проблемы с тоном

За два года герои повзрослели. А потому можно было ожидать и небольшого взросления затрагиваемых сюжетом тем, но это не обязательно: «Принц-дракон» изначально был подростковым сериалом, и останься он таким, никто бы не осудил.

Однако шоу, наоборот, превратилось в более детский сериал. И дело даже не в контрасте с третьим сезоном, взявшим вершину по мрачности и серьёзности. Все без остановки кривляются, попадают в неловкие ситуации и говорят шутки, с которых засмеётся разве что пятилетний. Ещё больше устаревших отсылок: например, гэги про «you are breathtaking» Киану Ривза и танец «флосс», который одно время завирусился в Тиктоке. Да, именно то, что нужно настоящему фэнтези — мемы из реальной жизни, уже пару лет как потерявшие актуальность.

Некоторые приколы попросту оскорбительны по отношению к персонажам. Например, фетиш Клаудии на пердёж своего парня. Персонаж был странным, но этот гэг (причём повторённый дважды) тут не к месту и вызывает лишь искреннее непонимание. А уж сколько сцен типа «персонаж выглядит неловко и вызывает испанский стыд» — со счёта сбиться можно. В общем, это первый сезон в истории шоу, когда отдельные сцены хочется перемотать, чтобы наконец посмотреть сюжет.

Заметно измельчали темы, которые поднимает сериал. Раньше авторы не боялись говорить об общечеловеческих ценностях, о важных вещах. О трудностях распада семьи, о потере близких, об ужасах войны. Эпизод с параличом Сорена и вовсе чуть ли не самая сильная и морально тяжёлая точка всего мультсериала, которая эмоционально давит даже при повторном просмотре.

Ничего подобного по глубине в четвёртом сезоне нет. Из минимально интересного можно выделить разве что конфликт традиций и новаторства ради светлого будущего между людьми и солнечными эльфами, которые потеряли родной дом и живут в палаточном лагере на задворках своей родины. Тема «старого против нового» сама по себе занимательна, но подана она удивительно топорно по меркам «Принца-дракона». Та же Амайя, которая женится на королеве солнечных эльфов, открыто смеётся над их священными традициями и удивляется, как их несоблюдение приводит чуть ли не к гражданской войне. В общем, тут опять та же проблема, что и с Рейлой: сценаристы хотели конфликт, но не придумали ему достойного обоснования. Что грустно, ведь сильная сторона «Принца-дракона» в том, что у всего и у всех есть причины, мотивация и взгляды, без топорного деления на хорошее и плохое.

Проблемы с качеством

Удивительно, но сезон получился слабее даже технически — и это после того, как всё шоу вообще началось с анимации в пять-десять кадров, на которую не жаловался только ленивый. 3D-графика почти не изменилась, разве что стала чуть чётче, а пара персонажей подверглись редизайну. Качество звука местами хромает — в восьмом эпизоде у актёра озвучки маленького лесного эльфа слышен перегруз микрофона или просто какой-то брак-щелчок при обработке. В той же серии есть момент, где персонажи заднего плана двигаются отдельно от этого самого плана, создавая эффект «движения слоя в фотошопе». Это режет глаза и уши, ведь как для «Принца-дракона», так и для шоу от большой медиа-площадки Netflix это — страшная халтура.

Главной слабостью «Принца-дракона» всегда была именно нехватка бюджета. Сериал хочется ставить в один ряд с «Аркейном» или «Легендой об Аанге», но приходится ставить его на ступень ниже именно из-за внешнего вида. Казалось бы, с продлением аж на четыре сезона мультсериал должен был стать дороже — а в итоге что-то не изменилось (например, деревянная анимация несчастных драконов), а что-то даже стало хуже.

И немного о хорошем

По тексту может сложиться впечатление, что новый сезон — жуткий провал. Это не совсем справедливо, так как хорошие моменты есть. Главное достоинство — это лор. Четвёртый сезон богат на новые места и подробности волшебного мира. Куда лучше раскрыли культуру солнечных эльфов, показали больше драконов и наконец познакомили с земными эльфами, о которых ранее были лишь упоминания и одна пародия от Каллума (как оказалось, на удивление точная).

Пускай персонажи поглупели, стали чаще делать непонятные и нелогичные вещи и по ним неплохо ударили «конфликты ради конфликтов», это всё ещё любимые фанатами герои, за которыми интересно следить. При всех «стараниях» четвёртого сезона по-прежнему интересно, что будет с ними дальше и куда их заведёт история. Разве что Каллуму к последним сериям откровенно хочется дать затрещину за обращение с Рейлой.

На месте остались и великолепный саундтрек, и прекрасная озвучка на английском (из русского есть только субтитры), и великолепная постановка боёв и экшен-сцен. Шоу сдало назад, но всё ещё не скатилось до того состояния, когда от него хочется отказаться насовсем.