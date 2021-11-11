Почему «Адский босс» лучше, чем «Отель “Хазбин”» 

I.M.P. — одна из многочисленных компаний прямиком из адского пекла, которая помогает бесам и демонам устранить кого-нибудь из мира живых. В этой несложной работе участвуют четверо: основатель компании Блитц, специалисты по убийствам Мокси и Милли и мрачная, готическая адская гончая Луна. Вперемежку с кровавыми брутальными убийствами эта компания выясняет отношения друг с другом, с другими бесами, влипает в идиотские ситуации — а где-то набирает силу заговор против покровителя I.M.P., Великого и Сильного Принца Столаса, совиного любовника Блитца…

Helluva Boss Жанр: ужасы, комедия, процедурал, экшн

Режиссёр: Вивьен Медрано

В ролях: Брэндон Роджерс, Ричард Стивен Хорвиц, Эрика Линдбек, Вивиан Никсон, Брайс Пинкэм и другие

Продолжительность: 7 эпизодов по 23 минуты

Премьера: 31 октября 2020, YouTube

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Сообщество как будто не ждало популярности «Адского босса». Интерес к «Отелю “Хазбин”» был оправдан многолетней работой VivziePop (Вивьен Медрано) над этой историей: сначала художница просто рисовала персонажей, затем придумывала для них сюжет, постепенно разворачивая его во что-то более масштабное… Это часто случается у художников, просто вместо комиксов VivziePop начала реализовывать свои идеи в анимации. Закономерное решение с учётом её стиля, который в чём-то опирается на анимацию Nickelodeon начала нулевых, а в чём-то заимствует диснеевскую выразительность.

Про пилот «Отеля “Хазбин”» уже сказано многое, но редко когда говорят, что ошибки, допущенные при его создании, типичны для начинающих аниматоров. Например, сверхдетализированные фоны и дизайны персонажей идут от живописного представления о насыщенности информацией каждой отдельной картинки — художница не думает о кадрах как о пластическом выражении сцены. То есть каждый кадр по отдельности смотрится как симпатичная иллюстрация, но в движении они создают раздражающую рябь. Кроме того, стилю Вивьен свойственен перебор по части динамики — кто видел её клип на Die Young Кеши, поймёт, о чём речь. И когда персонажи с переусложнённым дизайном энергично двигаются на пёстром фоне, на это физически больно смотреть.

Но притом «Отель “Хазбин”» имеет хороший сценарий, интересных персонажей и прославился действительно циничным и одновременно обаятельным юмором. История про наивную девочку, сталкивающуюся с опасным и беспощадным миром, немного отдаёт диснеевской романтикой, но, к чести VivziePop, художница никогда не стыдилась мелодраматизма в своём творчестве. Так что милая попсовая песенка о добре ничуть не диссонирует со свирепой жестокостью и сальными шутками.

Казалось бы, при чём тут «Адский босс»?

«Адский босс» принадлежит той же вселенной, что и «Отель “Хазбин”», но по персонажам из этого проекта почти не было фан-творчества. Они периодически появлялись в артах VivziePop как оригинальные персонажи, но не имели такой предыстории, как Чарли, Аластор и другие. «Адский босс» не позиционировался как спин-офф «Отеля “Хазбин”», но таким ощущался — вторичным по отношению к основному сериалу придатком, говорящим примерно про то же самое, но с персонажами, которые вроде как попроще и без претензий на глубину.

И оттого вдвойне приятно смотреть на то, как сериал, который воспринимался как бонус к «Отелю “Хазбин”», не только обрёл собственное лицо, но и привлёк к творчеству VivziePop новых людей, искренне влюбившихся в её проект.

Так произошло по многим причинам, но в первую очередь потому, что пилотный выпуск «Адского босса» значительно лучше поставлен и снят. В нём нет многих приёмов, рассчитанных на типичную аудиторию VivziePop, но при этом есть универсально смешные образы и шутки. В сюжете нет простоя, а анимация, при всём своём бурном динамизме и повышенной частотности смены кадров, не режет глаза — хорошее достижение для мультсериала. Вероятно, роль ещё сыграло и жанровое позиционирование: процедурал про компанию убийц из Ада кажется более «взрослым» проектом, чем история о няше-добряше, перевоспитывающей демонов.

Конечно, на визуале «Адского босса» положительно сказалось расширение штата аниматоров. «Адский босс» сохраняет затейливый стиль VivziePop, в котором явно считывается прошлое художницы с Deviantart, но упрощает его, делая более выразительным. Почти все аниматоры сериала выпускают к каждому эпизоду «Адского босса» закадровые ролики, где можно буквально посекундно разложить, что осталось неизменным, а что было добавлено в процессе работы.

Изломанная перспектива, любовь к диагоналям, жирные контуры, сочетание резких линий и завитушек — мелочи, которые не потерялись при адаптации стиля художницы к анимации и составляют особенности рисунка Вивьен. Детализация осталась почти такой же высокой, но фоны несколько упростились и не сливаются с персонажами в одну нерасчленённую декорированную массу. Это помогает чаще экспериментировать с ракурсами и пролётами камеры. Свет стал намного сложнее, особенно в кульминационных сценах, а музыкальные номера отлично срежиссированы.

Правда, музыка — всё ещё слабейшая часть сериала. Не то чтобы она плохая, просто за исключением песен из финальных серий — Moxxie’s Bad Trip и House of Asmodeus — выделить что-то, а уж тем более запомнить, толком и нельзя.

Сюжет «Адского босса» кажется менее эксплуатационным, чем у «Отеля», в основном за счёт того, что это процедурал. Чаще всего эпизоды обособлены. В конце каждого из них проклёвываются намёки на глобальный сюжет, но пока ещё они ни к чему не привели. Замах на явно многосезонную историю — задача амбициозная, но, зная интерес зрителей к творчеству VivziePop, не такая уж невыполнимая. Пока же каждая линия дана только в завязке, и судить о дальнейшем развитии сюжета рановато; в основном первый сезон обозначает характеры и особенности взаимодействия персонажей.

Это очень разумное решение, сильно контрастирующее с тем, как это было в пилоте «Отеля “Хазбин”», где плотно набили каждую минуту хронометража неадекватным — для пилота — количеством событий. Конечно, в случае с «Отелем» подразумевается, что зрители уже знают героев истории, но именно это и приводит к непониманию происходящего у новых зрителей, не следивших за многолетней эволюцией сценария на Tumblr или Deviantart художницы.

А персонажи в «Адском боссе» выпуклые и яркие! Они довольно разнообразны (хотя не настолько, как в «Отеле “Хазбин”»), и каждый из них интересно раскрывается, при этом сохраняя карикатурную броскость. Вообще, VivziePop отлично сочетает циничный юмор и драму — не сложную, не глубокую, но всё ещё хорошо смотрящуюся в рамках злобного остроумного шоу. И персонажи благодаря этому не кажутся одномерными и даже порой вызывают искреннее сочувствие — без лишнего мелодраматизма.

Но, конечно, в первую очередь их любят за дизайн.

VivziePop можно обвинять в перегруженности дизайна, но в чём ей не откажешь, так это в яркости и оригинальности. Художница здорово умеет передать характер через внешность героя, а специфическая анимация тел и мимики подчёркивает, что Вивьен в первую очередь талантливый аниматор, а не иллюстратор. Её персонажи в равной степени сочетают готичность, порношик (особенно женщины, хотя VivziePop не обделяет вниманием и мужчин, так что сексуализирует всех поровну) и карнавальную броскость. Можно сразу понять, почему этот стиль моментально привлекает внимание: его черты просто очень сложно проигнорировать.

И эта особенность VivziePop играет против неё: в «Отеле “Хазбин”» стиль доминирует над содержанием. В «Адском боссе» отчасти тоже, но у него есть несомненные достоинства, делающие его в первую очередь хорошей историей, а не просто собранием анимированных портретов персонажей, созданных начинающей художницей. Жанр спин-оффа выбран удачно, сценарий каждого эпизода хорошо написан. Сериал умело балансирует между потаканием целевой аудитории, увеселением тех, кто жаждет увидеть на экране кровавые и при этом смешные убийства, и мягким, постепенным введением в психологию персонажей и разворачивающиеся масштабные сюжеты.

Обычно фэндомное прошлое режиссёров и художников сказывается плохо на их творчестве, но в случае с «Адским боссом» оно идеально работает на атмосферу. Фурри, скелли, любители БДСМ, кроссдрессинга, худых, качков, мужчин, женщин — не принципиально: карнавальная и подчёркнуто сексуальная атмосфера Ада не обходит стороной практически никакие из фетишей — и при этом умудряется их органично встраивать в сюжет.