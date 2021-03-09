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    #Netflix #мистика #обзор сериала #триллер

    Обзор сериала «В её глазах»: триллер, который можно посмотреть на одном дыхании

    9 марта 2021
    Наталия Осояну
    09.03.2021
    7679
    3 минуты на чтение
    #Netflix #мистика #обзор сериала #триллер
    Обзор сериала «В её глазах»: триллер, который можно посмотреть на одном дыхании 2

    Луиза Барнсли (Симона Браун), мать-одиночка, работающая секретаршей в кабинете психотерапевта, случайно знакомится в баре с симпатичным молодым мужчиной, в котором явно просыпается влечение к ней. На следующий день выясняется, что это был новый начальник Луизы, доктор Дэвид Фергюсон (Том Бейтман). Удивительное стечение обстоятельств вскоре сводит секретаршу и с его супругой — миловидной невротичкой Аделью (Ив Хьюсон). Адель новенькая в городе и очень хочет с кем-нибудь подружиться. Не понимая, стоит ли ей думать о приличиях или о собственных интересах, растерянная Луиза с каждым шагом всё глубже увязает в болоте странных отношений, омраченных зловещей тайной в прошлом Дэвида и Адели…

    Behind Her Eyes 

    Жанр: психологический триллер, мистика

    Шоураннер: Стив Лайтфут

    В ролях: Симона Браун, Ив Хьюсон, Том Бейтман, Роберт Арамайо

    Премьерный показ: 17 февраля 2021, Netflix

    Продолжительность: 6 серий по 43–53 минуты

    Похоже на«Призраки усадьбы Блай» (2020) • «Грешница» (2017) • «Ты» (2018)

    Если смотреть этот сериал как триллер или драму, он довольно быстро начинает вызывать недоумение. Для истории, приближенной к реальности, в нем слишком много внимания уделяется снам главной героини, в которых она мечется по некоему жуткому дому и никак не может отыскать своего сына Адама. Эти сны изначально выглядят не просто элементом, характеризующим её как личность, а чем-то более важным — и действительно, именно они станут одним из главных триггеров финала.

    Но сны лишь часть завлекательной сюжетной структуры «В её глазах». Другой лейтмотив этой зловещей истории — тайна. Создатели с первой серии не пожалели намёков на некие события, вынудившие чету Фергюсонов сменить место жительства, причем явно не впервые. Зритель, не знакомый с первоисточником, одноименным романом-бестселлером Сары Пинборо, может только гадать, что же с ними случилось, сортируя аргументы в пользу той или иной теории. Кто в этом странном браке абьюзер, а кто — жертва?

    Обзор сериала «В её глазах»: триллер, который можно посмотреть на одном дыхании 1

    История постоянно поворачивается то одним, то другим боком, заставляя сомневаться в выводах. На экране мелькают подсказки, которые сложно истолковать верно: антидепрессанты, нейролептики и прочая фармацевтическая продукция, пламя случившегося много лет назад пожара, психиатрическая лечебница, мужские часы на женской руке, рисунок на стене и многое другое.

    На самом деле, подсказок немало, но не хватает главного — а оно спрятано очень изящным образом и становится очевидным лишь в самом конце. За умение цеплять зрителя на крючок авторы «В её глазах» заслуживают всяческих похвал: все шесть серий отлично сбалансированы, и их можно легко посмотреть на одном дыхании. Стоит также отдельно отметить блестящую игру Ив Хьюсон.

    Если вы любите лихо закрученные сюжеты, чья главная цель — удивить зрителя, «В её глазах» может стать хорошим развлечением на несколько вечеров. Но более чувствительным людям стоит относиться к сериалу с отстранённостью хирурга или детектива, не проникаясь эмоциями персонажей, потому что — и здесь рецензенту придётся пройти по лезвию спойлерной бритвы — на самом деле нами, зрителями, изощрённо манипулируют.

    Можно выдвинуть вполне справедливое возражение: а разве именно это не происходит всякий раз, когда мы сталкиваемся с по-настоящему интересным сюжетом, в какой бы форме он ни преподносился? Безусловно. И всё-таки «В её глазах» основан на очень циничном твисте, который оставляет неприятное послевкусие.

    Обзор сериала «В её глазах»: триллер, который можно посмотреть на одном дыхании

    Финал истории на первый взгляд кажется внезапным, но в действительности он строго логичен. Мало того, с учётом всех обстоятельств, другого финала и быть не могло. Персонажи вынуждены следовать курсом, который определил для них коварный разум главного злодея, и ни у кого нет шанса что-либо изменить или измениться самому. Да, в определённые моменты они принимают решения, но последствия, как правило, уже учтены и внесены в общую мрачную схему — или вносятся в неё на ходу, изящно и безжалостно. Почти как в известной притче: природа скорпиона в том, чтобы жалить, — и с этим ничего не поделаешь. Вот и вся мораль.

    Можно не копать глубоко и не заглядывать в давным-давно пересохшие колодцы, а просто напрячь внимание и попытаться разгадать мрачную полудетективную загадку, выпутаться вместе с героями из паутины, в которой они запутались по собственному желанию или вопреки ему.

    Может, у вас даже получится — и вы утешитесь тем, что не оказались на их месте.

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    Наталия Осояну
    Переводчик фантастики (Брендон Сандерсон, Кэтрин М. Валенте), писатель. Лучший переводчик Европы (ESFS Awards 2017)

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