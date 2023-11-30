«Доктор Кто: Звёздный зверь». Возвращение старых знакомых

От юбилейной серии зрители ожидали многого. Во-первых, это возвращение сериала после долгого перерыва. Во-вторых, на экранах снова появились любимцы публики — Доктор и Донна Ноубл в исполнении Дэвида Теннанта и Кэтрин Тейт. Но получился ли у создателей достойный праздничный спецвыпуск?

Как посмотреть. Пожалуй, самое юбилейное в серии — возвращение знакомых персонажей. Чувствуется, что герои даже спустя много лет остаются собой — несмотря на то, что (по неизвестной пока причине) Теннант играет не Десятого Доктора, а Четырнадцатого. Похожий костюм, причёска, фирменные фразочки — всё на месте. Перепалки с Донной всё так же очаровательны, и серия вызывает чувство возвращения домой спустя долгое время. Видно, что и сами актёры наслаждаются возможностью снова сыграть любимых персонажей.

Но чтобы отметить важную веху в истории сериала, этого, конечно, мало. В очередной раз в событиях участвует ЮНИТ — международная организация по борьбе с инопланетными угрозами. Правда, в этот раз он появляется только на фоне, и знакомые лица увидеть не получается — зато зрителей познакомили с новой героиней, Ширли Энн Бингем, которая, как уже подтверждено официально, ещё вернётся в сериал. В фандоме уже давно циркулируют слухи о спин-оффе про ЮНИТ — если они окажутся правдой, возможно, Ширли мы увидим именно там.

Ещё один новый персонаж — Мип, умильный с виду пушистый зверёк, который оказывается сумасшедшим маньяком. Мип существует во вселенной «Доктора Кто» давно — впервые он засветился в комиксе 1980 года. Сюжет именно этого комикса автор Расселл Т. Дэвис адаптировал для спецвыпуска. Немного жаль, что он не добавил в историю Мипа ничего нового, ведь главная интрига уже известна тем, кто читал первоисточник.

Отсылок в серии хватает. Большая их часть связана, конечно, с эрой Теннанта — упоминание знакомых имён и названий, фразочка «Аллонс-и» и повторение недоуменного «что?», игрушки дочери Донны, Розы, которые напоминают монстров из четвёртого сезона. Упоминается и Уилфред Мотт, дедушка Донны, — лично в серии он не появляется, но надежда на его возвращение ещё есть. Актёр Бернард Криббинс скончался в прошлом году, но участие в съёмках юбилея принять успел.

Среди отсылок к другим эрам — упоминание Кейт Летбридж-Стюарт, главы ЮНИТа, которая тоже должна появиться в истории. Завод, где происходит часть действия, назван в честь Пата Миллса и Джона Вагнера — авторов того самого комикса, где впервые появился Мип. Из того же комикса взяты имена двух воинов Врарта, преследующих зверька. Парик, который Доктор ни с того ни с сего достаёт из кармана, чтобы учинить суд над Мипом, отсылает к олдскульной серии «Камни крови», где Четвёртый Доктор сделал примерно то же самое.

Есть в серии и просто занятные параллели: например, сцена с Доктором и Донной за стеклом напоминает финал «Конца времени», в котором Десятому пришлось пожертвовать собой, чтобы спасти Уильфреда. А ещё Донна Ноубл становится уже второй спутницей ньюскула, чья дочь рождается частично Повелителем времени.

К сожалению, на многочисленных отсылках юбилейность серии заканчивается. Вероятно, Дэвис просто не ставил своей целью устроить эпик невероятных масштабов, как сделал Стивен Моффат в 2013 году. В тот раз спецвыпуск был один, в нём сыграли значимые роли сразу трое Докторов и решилась судьба родной планеты главного героя.

Теперь спецвыпусков целых три, и первый из них — очень камерная и домашняя история. Это, впрочем, не значит, что она спокойная и размеренная, — наоборот, действие разворачивается настолько стремительно, что порой происходящее сбивает с толку. Но и для задушевных бесед время находится — как обычно и бывает в сценариях Расселла Т. Дэвиса. А вот перестрелкам времени стоило бы уделить поменьше — утомлять они начинают быстро. Тем более что в «Звёздном звере» есть вещи, на которые стоило бы обратить больше внимания.

Например, недостаточно раскрывается Роза. Вся серия — в немалой степени её история, ведь именно Роза находит Мипа, запуская основной сюжет. Сценаристу удаётся прописать героиню так, чтобы она вызвала симпатию, но узнать её по-настоящему так и не получается. То же самое касается Ширли из ЮНИТа — но остаётся надежда, что с обеими девушками зритель ещё увидится и, возможно, тогда узнает о них побольше.

Кульминационный момент спецвыпуска — сцена, в которой Доктор вынужденно возвращает Донне воспоминания об их совместном прошлом. Она работает прекрасно — трепет от важности момента и предчувствие трагедии сочетается с юмором и воодушевлением от полноценного возвращения Донны. Идея с метакризисом, который передался от Донны к её дочери и разделился на двоих, проста и при этом гениальна. Правда, размышления на тему небинарности несколько противоречивы и неясны до конца — как и мысль о женщинах, которые лучше понимают, что значит отпускать власть.

Немного жаль, что именно таким образом разрешается арка длиной в 15 лет, но это хотя бы счастливый конец — до выхода серии ходили слухи, что воспоминание о Докторе может убить Донну. Справедливости ради, у спутницы всё же остались шансы погибнуть — история не закончена, и ставки наверняка будут ещё выше.

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«Звёздный зверь» далёк от идеала, но, несмотря на объективные минусы, в нём ощущается нечто родное. Не все важные моменты работают так хорошо, как хотелось бы, но зато отлично удались комедийные сцены, в которых во многом и заключается прелесть серии. И, конечно же, недостатки с лихвой компенсирует взаимодействие Дэвида Теннанта и Кэтрин Тейт.

Вероятно, в этом и была цель юбилейного выпуска — воздать должное знаковым актёрам сериала и, возможно, изменить к лучшему одну из самых печальных концовок в ньюскуле. Местами эта серия немного нелепая, как порой бывает у Расселла Т. Дэвиса, и в чем-то даже нелогичная, но уютная, семейная, трогательная и забавная. Он цепляет за душу, хотя для празднования 60-летия и хотелось чего-то глобальнее и сложнее. Но впереди ещё два спецвыпуска — а значит, юбилей только начинается.