«Доктору Кто» — 60! И вот 7 причин, чтобы начать смотреть сериал

В ноябре «Доктору Кто» исполнилось 60 лет. Сезонов за это время вышло немало — почти четыре десятка, а эпизодов — больше восьми сотен. Такие внушительные цифры могут напугать тех, кто только планирует начать просмотр. Осилить всё это изобилие сходу нереально, разбираться в нём долго, и кажется, что если не посмотреть всё с самого начала, то и приступать смысла нет. На самом деле это не так. «Доктор Кто» недаром стал самым продолжительным сериалом в истории научной фантастики — во многом благодаря универсальности и доступности для любого зрителя. Давайте разберёмся, в чём его секрет, почему приключения Доктора всё ещё стоит смотреть и с чего начать новичку.

Кстати, о чём вообще сериал? О загадочном пришельце с другой планеты. Зовут его Доктор, и он путешествует по Вселенной на космическом корабле. Корабль выглядит как обычная полицейская будка, но изнутри он гораздо больше и способен перемещаться не только в пространстве, но и во времени. Особенно сильно Доктор любит планету Земля, на ней он бывает очень часто. Именно с Земли он чаще всего берёт спутников — обычных людей, которые узнают, как многообразен и удивителен мир. Вместе с Доктором они отправляются в странствие, наблюдают чудеса Вселенной, участвуют в исторических событиях, сражаются с опасными врагами и помогают всем, кто попал в беду. Короче говоря, это история о том, как эксцентричный герой летает туда-сюда по миру и борется со злом. Всё просто. Тогда почему же сериал живёт так долго и чем он хорош?

1. Дружелюбие к новичкам

Эпизодов в «Докторе Кто» сотни, но чтобы втянуться в просмотр, незачем начинать с самого начала. Сериал делится на две части — классику и новую эру, причём «ньюскул» служит одновременно и продолжением, и перезапуском «олдскула». Однако даже новый сериал не обязательно смотреть с первой серии. Сквозные сюжетные арки в «Докторе» есть, но в целом это скорее процедурал, работающий по схеме «один монстр в неделю», — каждый эпизод посвящен конкретному приключению, смотреть которое можно отдельно.

С каких серий можно начать? «Не моргай» (3-й сезон, 10-я серия)

«Винсент и Доктор» (5-й сезон, 10-я серия)

«Пустой ребёнок / Доктор танцует» (1-й сезон, 9-я и 10-я серии)

«Полночь» (4-й сезон, 10-я серия)

«Девочка в камине» (2-й сезон, 4-я серия)

«Огни Помпей» (4-й сезон, 2-я серия)

«Мумия в Восточном экспрессе» (8-й сезон, 8-я серия)

«Тишина в Библиотеке» (4-й сезон, 8-я и 9-я серии)

А для тех, кто всё же предпочитает смотреть по порядку, создатели периодически устраивают так называемый «софт-ребут» — начинают очередной сезон почти с чистого листа и объясняют зрителю базовые вещи. Благодаря этому погрузиться в мир Доктора можно и с первого сезона (2005 год), и с пятого (2010), и с десятого (2017), и с одиннадцатого (2018). В общем, браться за сериал можно почти откуда угодно, а в детали вникать уже потом — если понравится и захочется наверстать остальное.

2. Свежесть и новизна

Гибкость «Доктора Кто» обусловлена уникальной формулой, которую придумали полсотни лет назад и успешно используют до сих пор. Суть в том, что сериал постоянно изменяется и обновляется. Главный герой, будучи пришельцем, обладает способностью регенерировать — оказавшись при смерти, он исцеляется, полностью меняя внешность, и играть его начинает другой актёр. Причём сам персонаж остаётся тем же, меняется лишь его облик и характер. Спутники Доктора рано или поздно покидают его, и на их место приходят новые. Это продлевает сериалу жизнь — сменяться актёры могут до бесконечности.

Новшества важны не только в сюжете, но и за кадром. Уже 60 лет «Доктор Кто» переходит из рук в руки — сценаристы и режиссёры регулярно меняются, обеспечивая приток свежих талантов. Это отличает «Доктора» от большинства других сериалов — как правило, в них основной состав более-менее постоянный, а потому шоу редко живёт дольше нескольких сезонов. А в долгоиграющих франшизах рано или поздно наступает кризис идей, и качество продукта идёт на спад.

Это объяснимо — воображение сценаристов имеет пределы, да и актёры устают играть одну и ту же роль. Бывают случаи, когда создатели сериала уходят, и на их место приходят другие — но чаще всего это недобрый знак, который говорит о закулисных проблемах и конфликтах. А если шоу покидают актёры, их замены редко оказываются так же хороши — зрителям сложнее к ним привыкнуть, что тоже подрывает интерес к проекту. Но в «Докторе Кто» всё это абсолютно нормальное явление, которое обеспечивает сериалу безграничный потенциал.

3. Многожанровость и разнообразие

Ещё одно неоспоримое достоинство «Доктора Кто» — многогранность. Каждый новый шоураннер наделяет сериал собственным видением и ведёт его туда, куда считает нужным. Более того, большинство серий пишут приглашённые сценаристы, у которых часто оригинальный стиль, — так что сезоны представляет собой пёструю смесь разномастных историй. Различаться они могут даже жанрами — сегодня это космоопера, завтра — триллер, послезавтра — хоррор, потом вестерн, комедия или фэнтези. Каждая серия обладает индивидуальностью, хорошо запоминается, и среди такого изобилия всегда можно найти что-нибудь по вкусу.

Поскольку главный герой путешествует во времени и пространстве, в распоряжении авторов находится весь мир и огромная Вселенная, рассказывать о которой можно бесконечно. Здесь есть место и вторжениям пришельцев, и путешествиям на другие планеты, и визитам в будущее, и возвращениям в прошлые века. В некотором смысле «Доктор Кто» — это все истории сразу. Но сама сущность сериала остаётся прежней: чудаковатый пришелец в синей будке странствует по свету, замечает, что людям нужна помощь, и не может остаться в стороне. Как выразился Стивен Моффат, один из сценаристов сериала, Доктор — вечный случайный прохожий, который становится последним героем.

4. Расширение кругозора

В далёких 1960-х «Доктор Кто» задумывался как образовательная передача для детей. Но зрители решили иначе, и благодаря их отклику сериал быстро перешёл в категорию увлекательных приключенческих шоу. Впрочем, корней он не забыл — создатели регулярно делают исторические серии, в которых герои оказываются в какой-нибудь прошедшей эпохе и знакомятся с историческими деятелями. Доктор встречался с Шекспиром, Черчиллем, Агатой Кристи, Чарльзом Диккенсом, маркизой де Помпадур, Мэри Шелли, Винсентом ван Гогом, Николой Теслой — всех знаковых фигур и не упомнить.

Помимо личностей, которые у всех на слуху, сериал рассказывает о персонах менее известных, но не менее важных. Среди них, например, Ада Лавлейс — первая программистка, Роза Паркс — основательница движения за права чернокожих граждан США, и ямайская медсестра Мэри Сикол. Истории о таких людях и связанных с ними событиях (если не брать в расчёт вмешательство инопланетян, из-за которых историческая точность прихрамывает) помогают воздать им должное и ближе познакомить зрителей с их деятельностью. И сделать это увлекательно, не превращая рассказ в нудную лекцию по истории.

5. Свежие лица и звёздные камео

Количество актёров, сыгравших в «Докторе Кто» за 60 лет, исчисляется тысячами — помимо главных и эпизодических героев, в каждой серии есть ещё и второстепенный состав. Частенько на огонёк заглядывают известные актёры — в разных сезонах появлялись, например, Стивен Фрай («Дживс и Вустер»), Билл Найи («Рок-волна»), Саймон Пегг и Ник Фрост («Зомби по имени Шон»), Майкл Гэмбон (Дамблдор из цикла о Гарри Поттере) и Джон Хёрт (мистер Олливандер из того же цикла). Любой сезон не обходится без одного-двух знаменитых гостей.

Случалось и наоборот — на момент получения роли в «Докторе Кто» актёры ещё не были слишком известны, но позднее становились заметными. Так случилось с Кэри Маллиган («Великий Гэтсби»), Фелисити Джонс («Изгой-один») и Эндрю Гарфилдом («Новый Человек-паук»). Главных героев это тоже касается — например, Мэтт Смит, сыгравший Одиннадцатого Доктора, исполнил роль Деймона Таргариена в «Доме Дракона», а Карен Гиллан, воплотившая его спутницу, получила роль Небулы в марвеловских «Стражах Галактики». «Доктор Кто» открывает зрителям новые таланты, а талантам — множество карьерных дверей.

6. Творцы за кадром

Не менее важны таланты закадровые — сценаристы и режиссёры, которые создают истории и воплощают их в жизнь. В разное время над «Доктором Кто» работали настоящие мастера своего дела. В 2005 году сериал после долгого перерыва возродил Расселл Т. Дэвис, из-под пера которого вышли такие сериалы, как «Казанова», «Это грех», «Годы». Именно он подарил пришельцу с синей будкой новую жизнь и помог ему стать хитом. Позднее на посту шоураннера его сменил Стивен Моффат, один из создателей «Шерлока» (того, что с Бенедиктом Камбербэтчем). Среди авторов «Доктора Кто» числится писатель Нил Гейман («Американские боги») и сценаристы «Быть человеком», «Жизни на Марсе», «Открытия ведьм» и многих других. А несколько классических серий написал Дуглас Адамс («Автостопом по галактике»).

Что до режиссёров, то над «Доктором Кто» работали люди, приложившие руку к «Академии “Амбрелла”», «Видоизменённому углероду», «Ведьмаку», «Чужестранке», «Чёрному зеркалу» и не только.

7. Душевность и эмоции

Но всё это не имело бы смысла, если бы в истории не было души, а персонажи служили лишь картонными фигурками на карте событий. Через призму космических путешествий и межвременных завихрений авторы рассказывают о реальных судьбах, любви, дружбе, утрате, ссорах и примирениях, доброте и жестокости, страхе и борьбе с ним.

Герои сериала — живые люди со своими бедами и переживаниями. Ничто человеческое не чуждо и Доктору — который вообще-то родом с далёкой планеты, принадлежит к другому виду, регулярно меняет облик и живёт тысячи лет.

Здесь хватает трогательных и грустных моментов, порой бывает и смешно, и страшно — иногда одновременно. Но главное чувство, которое оставляет сериал, — воодушевление и надежда на лучшее. Потому что добро в «Докторе Кто», несмотря ни на что, побеждает, а над жестокостью и ненавистью торжествуют доброта и человечность. Это порой так нужно каждому из нас — особенно в мрачные времена.

Ещё одно чувство, которое неизменно сопровождает «Доктора Кто» и которое сторицей возвращают ему зрители, — это, конечно, любовь. Любовь к сериалу объединяет миллионы людей по всему миру. (Среди них, кстати, немало известных личностей: Нейтан Филлион, Стивен Хокинг, музыканты из Pink Floyd, Райан Гослинг, Питер Джексон и многие другие.) Все эти люди разные, как очень разными бывают Доктора, спутники и истории, — но каждый находит в здесь что-то своё.

Есть в «Докторе Кто» серии посильнее, и послабее, целые сезоны и эры одним могут запасть в душу, а другим прийтись не по вкусу — но, проникнувшись однажды этой историей, не полюбить её очень сложно.

И если задаться вопросом, почему «Доктор Кто» прожил так долго, ответ будет только один — любовь. Разумеется, всё держится не только на ней — деньги и прибыль никто не отменял. Но именно народная любовь помогла Доктору продержаться на плаву столько лет — а потом, когда сериал закрыли, она же сподвигла вчерашних фанатов его возродить. Любовь снова и снова побуждает зрителей возвращаться к экранам, чтобы увидеть продолжение истории о пришельце в синей будке.

Даже если сериал когда-нибудь закроют, он продолжится в том или ином виде. «Доктор Кто» будет жить, пока живы те, кто его любит, — а для новых поклонников его двери всегда открыты.