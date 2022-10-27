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    «Конец света»: первые впечатления от комедии про Сатану-токсика

    27 октября 2022
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    27.10.2022
    4160
    2 минуты на чтение
    #Кинопоиск #комедия #мистика #обзор сериала
    «Конец света»: первые впечатления от комедии про Сатану-токсика 1

    27 октября на «Кинопоиске» стартует российская фантастическая комедия про попытку Князя Тьмы начать конец света на Земле… но в большей степени — про его отношения с земной семьёй. Мы посмотрели две серии и делимся впечатлениями.

    В последнее время российские онлайн-кинотеатры делают ставку на оригинальный контент — это особенно удачно выглядит на фоне отзыва зарубежных лицензий. Деньги выделяют в том числе и на фантастические проекты. Благодаря конкуренции между платформами свет увидели, например, «Вампиры средней полосы» (которых МирФ назвал лучшим российским сериалом прошлого года), «Карамора», «Сергий против зла», «Эпидемия», «Топи» и «Пищеблок».

    Теперь к ним можно прибавить «Конец света» — чёрную комедию о дьяволе, который возвращается на Землю, чтобы воплотить свои явно коварные и чудовищные планы. Но для этого ему нужна помощь слабохарактерного сына, которого он бросил много лет назад. 

    «Конец света»: первые впечатления от комедии про Сатану-токсика 2

    Завязка, особенно на фоне недавнего мультсериала Дэна Хармона Little Demon, где была удивительно похожая концепция, вызывает как минимум настороженность (а имя Александра Незлобина в графе «режиссёр» её только усиливает). Тем больше удивление, что пилот сериала фонтанирует удачными находками и знакомит с очаровательными героями. 

    В сегодняшней России всё, что связано с православием и церковью, выглядит очень рискованной темой — достаточно вспомнить, как порезали «Сергия против зла». А здесь авторы не боятся шутить и про политических заключённых, и про бюрократию, и про близких к власти бандитов. Правда, ради того, чтобы это услышать, придётся вытерпеть немало неловких шуток про TikTok и зумеров. 

    «Конец света»: первые впечатления от комедии про Сатану-токсика

    Но главная находка создателей — Юрий Колокольников в образе Сатаны (интересно, не отсылает ли название нового сериала к его роли ожившего члена в фильме «Счастливый конец»?). Актёр, которого мы привыкли видеть в образах немногословных и суровых героев, здесь даёт себе волю и отыгрывает Князя Тьмы как взбалмошного и не обременённого никакими моральными границами трикстера. У него всегда припасено несколько хитроумных многоходовок, а ещё он может не раздумывая засунуть голову раздражающего собеседника ему же в зад.

    Жаль, что дьявола здесь не так много, как хотелось бы. Но любую сцену со своим участием Колокольников крадёт безоговорочно. Он нашёл удачный баланс между образами всесильного зла и типичного «бати», который спустя 20 лет вернулся с буханкой хлеба в семью и теперь пытается найти в ней место, попутно, разумеется, уча всех жизни.

    «Конец света»: первые впечатления от комедии про Сатану-токсика 3

    Как это часто бывает, после пилотного эпизода, наполненного действием и шутками, плотность событий падает. Но и так «Конец света» по большей части остаётся уморительным шоу, в котором хватает чёрного юмора, искренности и приземлённой драмы. Хоть это и комедия, авторы не забывают придавать своим героям, даже второстепенным, глубину и внутренний надлом. Главный герой Демьян и его девушка Галя не могут выбраться из пожирающей их рутины; его сестра Варя терзается от того, что не знает своего настоящего отца; их бабушка, страдающая от инвалидности, мечтает просто прекратить мучения и уйти из жизни; мама же семейства ошарашена возвращением отца её сына. Даже ангелы, спускающиеся на Землю, чтобы помешать Князю Тьмы воплотить его план, получились не стереотипными чистыми и возвышенными существами, а героями, которые тоже сомневаются и оступаются. 

    По сути, сама история начинается только после завершения первых двух серий. Но уже завязка, знакомство с героями (даже сестра-подросток главного героя здесь умудряется не раздражать!) и правилами мира вышли вполне удачными — за ними хочется следить и ждать новых серий. Надеемся, что создателям удастся удержать планку хотя бы на уровне первых эпизодов. По-настоящему расстраивает только цензура: в сериале много (и уморительно) матерятся… но это всё скрыто за раздражающим «пиканьем».

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