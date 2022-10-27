«Конец света»: первые впечатления от комедии про Сатану-токсика

27 октября на «Кинопоиске» стартует российская фантастическая комедия про попытку Князя Тьмы начать конец света на Земле… но в большей степени — про его отношения с земной семьёй. Мы посмотрели две серии и делимся впечатлениями.

В последнее время российские онлайн-кинотеатры делают ставку на оригинальный контент — это особенно удачно выглядит на фоне отзыва зарубежных лицензий. Деньги выделяют в том числе и на фантастические проекты. Благодаря конкуренции между платформами свет увидели, например, «Вампиры средней полосы» (которых МирФ назвал лучшим российским сериалом прошлого года), «Карамора», «Сергий против зла», «Эпидемия», «Топи» и «Пищеблок».

Теперь к ним можно прибавить «Конец света» — чёрную комедию о дьяволе, который возвращается на Землю, чтобы воплотить свои явно коварные и чудовищные планы. Но для этого ему нужна помощь слабохарактерного сына, которого он бросил много лет назад.

Завязка, особенно на фоне недавнего мультсериала Дэна Хармона Little Demon, где была удивительно похожая концепция, вызывает как минимум настороженность (а имя Александра Незлобина в графе «режиссёр» её только усиливает). Тем больше удивление, что пилот сериала фонтанирует удачными находками и знакомит с очаровательными героями.

В сегодняшней России всё, что связано с православием и церковью, выглядит очень рискованной темой — достаточно вспомнить, как порезали «Сергия против зла». А здесь авторы не боятся шутить и про политических заключённых, и про бюрократию, и про близких к власти бандитов. Правда, ради того, чтобы это услышать, придётся вытерпеть немало неловких шуток про TikTok и зумеров.

Но главная находка создателей — Юрий Колокольников в образе Сатаны (интересно, не отсылает ли название нового сериала к его роли ожившего члена в фильме «Счастливый конец»?). Актёр, которого мы привыкли видеть в образах немногословных и суровых героев, здесь даёт себе волю и отыгрывает Князя Тьмы как взбалмошного и не обременённого никакими моральными границами трикстера. У него всегда припасено несколько хитроумных многоходовок, а ещё он может не раздумывая засунуть голову раздражающего собеседника ему же в зад.

Жаль, что дьявола здесь не так много, как хотелось бы. Но любую сцену со своим участием Колокольников крадёт безоговорочно. Он нашёл удачный баланс между образами всесильного зла и типичного «бати», который спустя 20 лет вернулся с буханкой хлеба в семью и теперь пытается найти в ней место, попутно, разумеется, уча всех жизни.

Как это часто бывает, после пилотного эпизода, наполненного действием и шутками, плотность событий падает. Но и так «Конец света» по большей части остаётся уморительным шоу, в котором хватает чёрного юмора, искренности и приземлённой драмы. Хоть это и комедия, авторы не забывают придавать своим героям, даже второстепенным, глубину и внутренний надлом. Главный герой Демьян и его девушка Галя не могут выбраться из пожирающей их рутины; его сестра Варя терзается от того, что не знает своего настоящего отца; их бабушка, страдающая от инвалидности, мечтает просто прекратить мучения и уйти из жизни; мама же семейства ошарашена возвращением отца её сына. Даже ангелы, спускающиеся на Землю, чтобы помешать Князю Тьмы воплотить его план, получились не стереотипными чистыми и возвышенными существами, а героями, которые тоже сомневаются и оступаются.