Обзор мультсериала Dragon Age: Absolution: старый Тевинтер и новый босс

9 декабря на Netflix вышли все шесть серий мультсериала по мотивам серии игр Dragon Age. Так называемое корейское аниме (его создала корейская студия Red Dog Culture House) повествует о дерзком ограблении, где всё идёт не по плану. Но всё ли пошло по плану у создателей Dragon Age: Absolution («Искупление»)? Ведь сериал не зря пустили именно сейчас, пока BioWare готовится представить свою следующую номерную DA. Мы не просто поделимся мнением о мультсериале, а попробуем оценить его важность для франшизы.

Dragon Age: Absolution Шоураннер: Майргрид Скотт

Роли озвучили: Кимберли Брукс, Мэттью Мёрсер, Эшли Бёрч, Сумали Монтано и другие

Премьерный показ: 9 декабря 2022 (Netflix)

Продолжительность: 6 эпизодов по ~25 минут

Похоже на: сборник «Тевинтерские ночи», «Ограбление по-итальянски»

Сразу нужно понять: Absolution рассчитан на фанатов игр. Зритель моментально оказывается в гуще событий; не зная заранее, что такое Тевинтер, Неварра, Инквизиция, лириум, объяснений точно не дождёшься. Сюжетная фабула оставит кучу вопросов, контекст гарантированно будет упущен — а без него это аниме не цепляет.

Но если контекст ясен, и вы, как и мы, с нетерпением ждёте новой Dragon Age, то в Absolution с его дешёвой графикой и простыми архетипами героев неожиданно найдётся нетривиальный для франшизы подход к сюжету.

Ну и что же тут тривиального?

Нам представляют команду воров, отважившихся на большое дело. (В книге «Тевинтерские ночи», предваряющей новую DA, многое крутилось вокруг ограблений в стиле «Оушена», и благодаря этому сюжет Absolution не кажется инородным — BioWare явно пополнила список тем.) Главной героине — эльфийке Мириам, освободившейся рабыне — предстоит ограбить своего бывшего хозяина. И можно было бы сказать, что Netflix замучил с темой угнетённых, что про рабство эльфов в Тевинтере нам и в играх напоминают слишком часто, но… нет. Да, но нет.

В отличие от того же Фенриса из Dragon Age 2, Мириам показывает, а не рассказывает. Игры ещё не показывали нам Тевинтер: мы знаем его по стереотипам из далёких стран. И совсем немного по книге и комиксам. Absolution позволяет увидеть эту часть лора глазами беглой рабыни — и в какой-то момент вы ужаснётесь увиденному. В аниме нашлась сильная сцена, где девочка-рабыня просит помощи у Мириам. Развязка сцены вызывает сильные эмоции. Мы вдруг осознаём: вот каково положение эльфов в Тевинтере, вот чем оно отличается от сплочённости в эльфинажах Юга. Становится жаль и девочку, и Мириам, и — ретроспективно — всех встреченных нами беглых рабов из DA.

Необычна и тема магистров в Absolution: заявленный антагонист Резарен не предстаёт злом во плоти. Он капризен, эгоистичен, самодоволен — и тем не менее грустно наблюдать, как этот человек потихоньку поддается пороку, несмотря на все предостережения. Грустно, потому что душевные травмы Резарена так же понятны, как боль Мириам, его бывшей рабыни.

В Absolution в целом нет проблем с мотивами героев. Да, мы знаем прошлое только тех, кто напрямую связан с сюжетом. Знаем и заказчика ограбления, если внимательно играли в Dragon Age: Inquisition (там он был третьестепенным персонажем, здесь он удивит). Прошлое остальных подельников — орлесианца Роланда, гнома Лаклона, васготки Квидион — не раскрывается, но вот в чём штука: предыстория не так уж и нужна, чтобы понимать, чего герой хочет сейчас. Мы вполне способны сопереживать людям, чьей биографии не знаем. Роланд, Лаклон, Квидион — простые архетипы, и их достаточно. Они верны своим характерам, генерируют несколько удачных шуток, из незнакомцев понемногу становятся друзьями — схема банальная, но всегда рабочая.

Кровь и магия

Впитывать такой сюжет хочется, одновременно глядя на достойный визуал, но тут всё неровно. Дешевизна картинки бросалась в глаза ещё по трейлерам. Временами сериал страдает от очень низкой частоты кадров — например, когда герои идут и беседуют. Город пустует — на массовку бюджет решили не тратить. У героев приятные, но совсем несложные дизайны.

Зато когда начинается очередная боевая сцена (а их тут много, сериал динамичный), то становится ясно, куда ушёл весь бюджет. На актёров озвучки — как же они хороши! — и на боёвку. У каждого персонажа есть свой стиль: вот магистр Резарен, он колдует мастерски, элегантно, а вот Квидион, она явно самоучка и колдует соответствующе. Ракурсы подобраны достаточно нестандартные, чтобы замаскировать бюджетность графики. Тяжесть удара, скорость клинка, всё чувствуешь. Кто бы ни ставил боевые сцены, эти ребята знали своё дело!

Часть звуков взята из игр, например рёв призраков, звон кинжалов, звуки магии; это тоже наверняка из экономии, но сердце радуется. Радуется оно и узнаваемым заклинаниям, таким как «Дробящая темница». Но магический арсенал разнообразили: вот телепортация, формирование платформ из воздуха, новые эффекты некромантии… Всего этого в играх не было, но упрекать авторов в незнании лора рано! Повторим, мы ещё не были в Тевинтере, где всё работает на магии. Она тут намного более изучена, чем в странах Юга, где магов запирают в башнях. Магам Тевинтера никто не запретит изучать телепортацию — ведь никто не боится, что они могут сбежать из башни!

Проект продюсировал Джон Эплер, креативный директор новой DA и один из её сценаристов, — возможно, поэтому больших расхождений с лором игр мы так и не нашли. Но есть пара спорных моментов вроде безразличия городской стражи к васготке Квидион (у Тевинтера затяжная война с похожими на неё). Объяснить это безразличие можно, если со скрипом вспомнить, что у тевинтерцев бывают рабы-васготы. Но вот оправдать, почему у одного из эльфийских рабов усы, уже никак не получится.

А потом случается финал

Да, а потом случается финал. Из-за него комьюнити сейчас гудит, как разбуженный улей.

Осторожно, спойлеры!

Нажмите, если не боитесь спойлеров! В финале одна из героинь сообщает, что работает на некоего Алого Рыцаря. На последней минуте мы видим город Киркволл и глыбу красного лириума, из которой безошибочно слышен голос Рыцаря-Командора Мередит. Одна из главбоссов Dragon Age 2, Мередит давно превратилась в лириумную статую и годами стояла на огороженной площади. Но теперь она не просто живой лириум, а предводительница красных храмовников, с которыми она планирует Священный Поход на Тевинтер. Мередит — самый настоящий оживлённый сюжетный труп.

Все приятные впечатления от аниме рушатся под необъяснимостью этой концовки. Нас что, ждёт ещё один босс в новой Dragon Age? Не слишком ли это? А как этот босс вообще там оказался? Как это технически возможно? Вдобавок действие аниме происходит после Dragon Age: Inquisition и ставит под вопрос канонный эпилог одного из её персонажей.

Вероятно, в комиксе «Исчезнувший», который выйдет уже в январе, будут ответы. Но главную проблему это не решит. Концовка без преувеличения сносит крышу, однако лучше было бы без неё. Знай мы только имя нового босса, а не личность, нормальный получился бы клиффхэнгер. А сейчас есть плохое чувство: «ой-ёй-ёй, этого в глобальном сюжете только не хватало».