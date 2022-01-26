«Книга Бобы Фетта». Эпизод 5. «Возвращение СПОЙЛЕРа» — рекап

Поклонники «Звёздных войн» могут смело отмечать в календаре 25 января — день, когда после старта сериала про Бобу Фетта наконец-то вышел увлекательный, оригинальный, раскрывающий мир и персонажей, а также в меру юмористический эпизод. Вот только к сериалу он отношения почти не имеет.

Но давайте по порядку.

В прошлой серии Боба Фетт начал готовиться к войне с Синдикатом Пайков. Он заручился поддержкой новых союзников и худно-бедно договорился с представителями криминальных сил в Мос-Эспа (другой вопрос, насколько заядлые преступники собираются держать слово). В конце эпизода нам намекнули на возвращение старого знакомого — дескать, Бобе не помешают лишние мускулы. Но кто бы мог подумать, что…

Осторожно, спойлеры!

…пятая серия будет целиком посвящена Дину Джаррину!

Событий в ней хватило бы на два эпизода. В условной первой части Мандо встречается со своими соплеменниками. И не где-то, а на удивительной красоты космической станции в виде кольца. От отряда мандалорцев, следующих Кредо, осталось всего двое: загадочная Оружейница и боец Паз Визсла.

За разговорами Дин узнаёт историю легендарного Тёмного меча. Оружейница уверена, что Мандалор настигли беды как раз потому, что Бо-Катан получила оружие в подарок (это показано в мультсериале «Повстанцы»), а не завоевала в бою. За эту встречу зритель, а заодно и Дин, узнаёт о судьбе Мандалора времён Империи едва ли не больше, чем за два прошлых сезона! Самое время напомнить, что сериал вообще-то называется «Книга Бобы Фетта»…

Позже Дину бросает вызов Паз Визсла. Он справедливо считает, что раз его предок, джедай-мандалорец Тар Визсла, сотворил Тёмный клинок, он имеет право на него претендовать. Визсла проигрывает бой Дину, вот только сражение ставит наёмника в незавидное положение, и ему приходится покинуть убежище. Все дороги в «Звёздных войнах» ведут куда? Правильно, на Татуин.

Вторая половина серии посвящена встрече Дина с владелицей доков Пелли Мотто (вы наверняка помните ту добродушную хозяйку толпы дроидов). Пелли рассказала, что нашла замену «Лезвию Бритвы», но… это не совсем то судно, на которое рассчитывает Дин. Впрочем, он скрепя сердце соглашается помочь Пелли собрать новый корабль. И в итоге, благодаря помощи джав и дроидов, им удаётся не только подготовить к работе судно, но и всячески его модифицировать. После успешных тестов Мандо всё-таки прикипает к новому кораблю. И как раз вовремя появляется Феннек Шанд, чтобы позвать Дина вновь поработать с Бобой.

«Книга Боба Фетта» следует традициям второго сезона «Мандалорца» и выстраивает серии вокруг гостевых персонажей. Один эпизод подсветил Асоку Тано — смотрите, у нас будет про неё сериал! Другой эпизод показал Бобу Фетта — смотрите, и про него тоже будет сериал! И в целом-то в таких приёмах нет ничего дурного, пока создатели продолжают вести основную линию. Но с этой новой серией как будто бы всё иначе — здесь стиль, подача, персонажи и темы напрямую продолжают «Мандалорца», словно нам показывают первую серию третьего сезона. Да ещё подход к ней повторяет прошлые серии «Мандо»: снова типичное дело на одну серию.

С определённой точки зрения этот эпизод смело можно назвать филлером. Если вы следите только за историей Бобы Фетта, то сюжет про метания какого-то левого персонажа кажется немного лишним. Но подход к этой серии — оригинальные находки, уклон в мифологию, постоянная смена тона — сильно выделяет её на фоне предыдущих. Создаётся ровно обратное впечатление — будто четыре предыдущих эпизода про Бобу Фетта были каким-то филлерным недоразумением по отношению к двухсезонной истории Дина Джаррина. Если предположить, что Дин по-прежнему будет действующим лицом в заключительных сериях — наряду с Бобой — он запросто перетянет одеяло на себя и ещё больше укрепит впечатление филлерности «Книги».

За многие находки серии отвечал дуэт Джона Фавро (на роли сценариста) и Брайс Даллас Ховард (режиссёр). Для Ховард это уже третий эпизод в сериалах по «Звёздным войнам» — и, похоже, каждая последующая работа лучше предыдущей. Здесь и здорово поставленная сцена дуэли на балке в субстрате, где от космоса нас отделяет лишь несколько метров. И красивая проходка одним кадром. И вдохновляющие виды монструозной станции-кольца — она смотрится особенно впечатляюще после надоевшего Татуина (в Disney, видимо, решили действовать на опережение и выпустили свою версию Halo раньше официальной экранизации). И даже такая рутина, как модификация и сборка космического корабля, полна забавных фразочек и кадров. А уж какой жизнерадостной вышла простая сцена тестового полёта по Каньону Нищего, отсылающая к гонкам в «Призрачной угрозе»! Эх, где теперь мальчуган Энакин…

Правда, не всё получилось так уж удачно — разговоры с мандалорцами всё же утомляют экспозицией. Мы хотели ответов на вопросы, но не в виде урока истории имперских завоеваний. Но за мрачный флэшбек в духе «Терминатора» отдельное спасибо.

А ещё одна из самых сильных сторон эпизода — баланс юмористического и серьёзного тона. Вкрапления шуток совсем небольшие, больше визуальные: вроде сцены в космопорту, где Дину приходится тратить время, чтобы сдать оружие в багаж. Или сцены с маленьким родианцем, который уставился на мандалорца в космическом транспортном судне, а спустя какое-то время увидел его уже в иллюминаторе. Эта серия — редкий случай, когда создателям удаётся настолько здорово сбалансировать лёгкий и серьёзный тон. Да, у нас тут кровавая мясорубка в самом начале, смертоносная дуэль и страшная история гибели планеты. Но вместе с тем перед нами всё-таки «Звёздные войны», а значит, всегда остаётся место надежде и вере в лучшее. И это проявляется в душевном разговоре, вселяющем радость полёте и желании узнать, как там дела у маленького зелёного друга.

Пока не очень понятно, какие ещё сюрпризы припасли создатели на последние две серии. Но есть опасение, что если они будут продолжать в том же духе — развивать историю Мандалорца и вытаскивать из рукава камео, — то ответа на вопрос «зачем же всё таки нужен был сериал про Бобу Фетта» мы так и не получим.